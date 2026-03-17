HPE масштабує агентний AI за допомогою систем на базі процесорів NVIDIA Vera

17 марта 2026 г., 13:35

Компанія Hewlett Packard Enterprise представила нове покоління інфраструктури для AI-фабрик та суперкомп’ютерних обчислень у межах співпраці з NVIDIA.



Головною подією став анонс системи HPE Cray Supercomputing EX840. Це перше рішення на ринку, яке повністю інтегроване з архітектурою NVIDIA Vera Rubin, що дозволяє організаціям навчати найскладніші моделі AI з високою ефективністю.



Ключова технологічна перевага HPE Cray EX840 полягає в системі прямого рідинного охолодження. Це дозволяє розмістити до 512 обчислювальних вузлів в одній стійці. За даними HPE, такий підхід потребує на 80% менше енергії на охолодження порівняно з повітряними системами. Платформа підтримує NVIDIA Vera Rubin NVL72, де процесори Vera та графічні прискорювачі Rubin об’єднані через технологію NVLink-C2C, що забезпечує пропускну здатність 1,8 ТБ/с.



Окрім суперкомп’ютерів, HPE оновила лінійку серверів ProLiant. Модель HPE ProLiant Compute XD685 тепер оптимізована для великих мовних моделей і підтримує до восьми прискорювачів NVIDIA Blackwell або Rubin. Також представлені нові інструкції для HPE Private Cloud AI, які полегшують розгортання агентного AI — систем, здатних до автономного виконання завдань та взаємодії з корпоративними даними.



Генеральний директор HPE Антоніо Нері (Antonio Neri) зазначив, що індустрія переходить від експериментів до створення промислових AI-фабрик. Нові системи будуть доступні для замовлення через платформу HPE GreenLake у другій половині 2026 року. Це дозволить бізнесу використовувати потужності за моделлю підписки, уникаючи великих капітальних витрат на старті.

Аналіз події



Запуск систем на базі Vera Rubin підкреслює стратегічний перехід до агентного AI. HPE використовує свій досвід у створенні найпотужніших суперкомп’ютерів світу, щоб адаптувати ці технології для корпоративного сектору. Пряме рідинне охолодження стає галузевим стандартом, оскільки чіпи нового покоління виділяють значну кількість тепла, яку неможливо ефективно відвести традиційними методами.

