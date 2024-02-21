Ноутбук із двома OLED-екранами ASUS Zenbook DUO очікується на початку березня за ціною 108499 грн

21 февраля 2024 г., 10:35

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Компанія ASUS оголосила про доступність передзамовлення Zenbook DUO (2024) UX8406, першого у світі ультрапортативного ноутбука, оснащеного двома 14-дюймовими OLED-сенсорними екранами з роздільною здатністю до 3K і частотою оновлення 120 Гц.



Zenbook DUO є ноутбуком класу Intel Evo Edition, поєднуючи в собі багатозадачні можливості й мобільність у легкому корпусі масою 1,35 кг. Два повнорозмірних OLED-дисплеї ASUS Lumina OLED із роздільною здатністю до 3K, частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням сторін 16:10 з’єднані між собою шарніром із кутом розкриття до 180°. Це дозволяє миттєво розширити робочий простір, перетворивши дисплеї на великий 19,8-дюймовий монітор, який можна використовувати у вертикальній і горизонтальній орієнтаціях у декількох режимах – ноутбук, два екрани, настільний ПК, спільна робота – під керуванням програмного забезпечення ASUS ScreenXpert. Клавіатуру з вбудованим акумулятором можна від’єднати, щоб повністю використати візуальний робочий простір, або ж розмістити на нижньому дисплеї, перетворивши на робочу панель звичайного ноутбука.



Zenbook DUO забезпечує максимальну продуктивність для роботи й розваг протягом усього дня завдяки процесору Intel до моделі Core Ultra 9 з інтегрованим нейронним процесором для прискорення ШІ-обчислень, 32 ГБ пам’яті LPDDR5x, твердотілому накопичувачу PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ, акумулятору місткістю 75 Вт з тривалим терміном служби, а також аудіосистемі з підтримкою технології Dolby Atmos, сертифікованій компанією Harman Kardon.



Zenbook DUO розроблено з думкою про екологічність і довговічність: у ньому використано матеріали, отримані з вторинної сировини, а надійність перевірено на відповідність американському військово-промисловому стандарту MIL-STD-810H.



За заявою ASUS, Zenbook DUO – це перший у світі двоекранний ноутбук, оснащений двома ідентичними сенсорними OLED-дисплеями з діагоналлю 14 дюймів, роздільною здатністю до 3K і частотою оновлення 120 Гц. Цей компактний пристрій має також знімну клавіатуру і вбудовану підставку, а також вирізняється орієнтованим на користувача дизайном. Цей ноутбук із сертифікацією Intel Evo Edition поєднує в собі багатозадачні можливості й мобільність у легкому корпусі масою 1,35 кг.



Дисплеї ASUS Lumina OLED, що пройшли сертифікацію Dolby Vision і Pantone Validated, відтворюють 100% відтінків колірного простору кінематографічного рівня DCI-P3, гарантуючи живі кольори й високу точність передачі кольорів. Вони також мають сертифікат VESA DisplayHDR True Black 500, який підтверджує здатність відтворювати найглибші темні відтінки. Сенсорний інтерфейс обох дисплеїв підтримує високоточний стилус ASUS Pen з 4096 рівнями натискання, а вбудоване програмне забезпечення ScreenXpert дає змогу інтуїтивно керувати пристроєм за допомогою простих жестів: користувачі можуть запускати віртуальну клавіатуру, розгортати вікно і робити багато іншого.



Знімна клавіатура Zenbook DUO розміщується між двома екранами. Така конструкція є портативною і зручною: користувачі можуть розпочати користуватися клавіатурою або заряджати її в будь-який час без додаткових налаштувань. Пружинні контакти на краю нижнього екрана гарантують зручне стикування клавіатури, а магніти з автоматичним позиціюванням у зоні контактів і на кутах другого екрана сприяють ще більшій ергономічності.



Ноутбук Zenbook DUO постачається з тихою повнорозмірною Bluetooth-клавіатурою ASUS ErgoSense, що містить вбудований тачпад. Пристрій оснащений шарніром, який розкриває дисплей на 180°, і зручною вбудованою підставкою, що забезпечує декілька режимів використання ноутбука. Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення ScreenXpert дає змогу легко керувати вмістом дисплея в усіх режимах.



Два екрани. Завдяки функції ViewMax, під'єднавши бездротову клавіатуру, користувач може використовувати два екрани ноутбука як один великий 19,8-дюймовий дисплей. Крім того, два екрани зі співвідношенням сторін 16:10 можна використовувати незалежно один від одного. Функція App Switcher дає змогу користувачеві легко керувати вікнами програм, не відволікаючись від роботи та допомагаючи йому зосередитися на виконанні завдань.



Настільний ПК. Шарнір ноутбука дає змогу повністю розкрити екрани та встановити їх поруч у портретній орієнтації. Таке розміщення екранів у поєднанні з бездротовою клавіатурою підходить для програмістів, дослідників, письменників і тих, хто працює з великими таблицями з даними для фінансового аналізу, а також для багатьох інших користувачів. Вони можуть відкрити офісні програми на одному екрані, а на іншому – відображати допоміжну інформацію, документацію й джерела. Крім того, за допомогою функції ViewMax вміст можна відображати по всій ширині екрана, як на великому 19,8-дюймовому дисплеї.



Ноутбук. Користувач може розташувати Bluetooth-клавіатуру з тачпадом ASUS ErgoSense на нижньому екрані й отримати враження, як при використанні звичайного 14-дюймового ноутбука зі зручним співвідношенням сторін 16:10. Через роз’єм із пружинними контактами клавіатура автоматично заряджається. Крім того, нижній екран можна використовувати як повнорозмірну віртуальну клавіатуру.



Спільна робота. У цьому режимі можна зручно ділитися контентом під час зустрічей і бізнес-презентацій. Шарнір ноутбука дає можливість розкривати екрани на 180°, тому всі присутні можуть бачити вміст, не збиваючись навколо пристрою, що сприяє кращій взаємодії. Крім того, за потреби зображення на верхньому екрані можна перевернути на 180°.



Попри ультракомпактний формфактор, новинка відрізняється високою продуктивністю і функціональністю. За швидкодію відповідають процесор Intel останнього покоління – до моделі Core Ultra 9 H-серії – у поєднанні з оперативною пам’яттю LPDDR5x до 32 ГБ і твердотілим накопичувачем PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ. Оновлений ​акумулятор високої місткості працює довше і підтримує на 20% більше циклів заряджання, ніж моделі попереднього покоління. Zenbook DUO відповідає вимогам сертифікації Intel Evo Edition. Це означає, що він миттєво повертається з режиму очікування, швидко заряджається і забезпечує автономну роботу протягом цілого дня, тож користувачі можуть впевнено подорожувати без зарядних пристроїв.



Процесор Intel Core Ultra вперше містить у собі модуль NPU (Neural Processing Unit, нейронний процесор), який розкриває повні можливості технологій штучного інтелекту, забезпечуючи новий рівень графіки та високопродуктивну обробку даних за мінімального енергоспоживання. Він призначений для розвантаження центрального процесора, підвищення енергоефективності й прискорення обчислень у сучасних програмах, які використовують алгоритми штучного інтелекту. Усе це робить Zenbook DUO високоефективним пристроєм для роботи, творчості й розваг і дає змогу користувачам легко керувати складними завданнями.



Попри елегантний корпус завтовшки 14,6 мм, Zenbook DUO пропонує широкий набір портів: два Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) і зручний 3,5-мм аудіороз'єм, тож користувачам не потрібно брати з собою док-станцію або кілька адаптерів під час подорожей. Ноутбук також може похвалитися аудіосистемою, сертифікованою Harman Kardon із підтримкою технології Dolby Atmos.



Компанія ASUS прагне мінімізувати вплив на навколишнє середовище, тому Zenbook DUO на 90% виготовлений з магнієво-алюмінієвого сплаву, сировину для якого отримано в результаті вторинного перероблення промислових відходів. Його енергоефективність перевищує вимоги ENERGY STAR на 47,6%, а паперове паковання виготовлене на 100% з матеріалу, що підлягає вторинному перероблюванню й має сертифікат FSC Mix. Тестування за американським військово-промисловим стандартом MIL-STD-810H гарантує, що Zenbook DUO працюватиме надійно щодня і протягом довгих років.



Ноутбук ASUS Zenbook DUO (2024) з процесором Intel Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD місткістю 2 ТБ очікується в Україні на початку березня за рекомендованою ціною 108499 грн. Пристрій комплектується Bluetooth-клавіатурою, на якій присутні символи лише української та англійської розкладок. Вже зараз ноутбук можна передзамовити в національних мережах Rozetka й Цитрус та інших, а також в онлайн-магазині ASUS Україна. Кожен користувач, який оформить передзамовлення, отримує в подарунок маршрутизатор ASUS RT-AX58U.

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