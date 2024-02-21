Walmart придбала VIZIO за 2,3 млрд дол.

21 февраля 2024 г., 9:35

0

Tweet

Компанії Walmart та VIZIO оголосили про укладення угоди, у рамках якої остання буде викуплена за 2,3 млрд дол.



За кожну акцію VIZIO буде виплачено по 11,50 доларів.



Заявлена, що придбання VIZIO та її операційної системи SmartCast дозволить Walmart спілкуватися зі своїми клієнтами та обслуговувати їх новими способами, включаючи інноваційні телевізійні та домашні розважальні програми і засоби масової інформації. Це також створить нові можливості для рекламодавців налагодити зв’язок з клієнтами, надаючи брендам диференційовані та привабливі можливості для масштабного залучення та отримання більшої віддачі від своїх рекламних витрат у Walmart. Очікується, що ця комбінація ще більше прискорить розвиток медіа-бізнесу Walmart в США, Walmart Connect, об’єднавши рекламні рішення VIZIO з охопленням і можливостями Walmart. Доречі Walmart Connect, замкнутий багатоканальний медіа-бізнес рітейлера, виріс на 30% у 2024 фінансовому році.



Минулого року Walmart уклала партнерські угоди з компанією Innovid, щоб надавати персоналізовану рекламу на телевізорах. У 2022 році компанія кооперувалася з Roku для інтеграції можливості купувати товари безпосередньо з телевізора через рекламні оголошення. Тепер у Walmart зʼявився свій інструмент.



Компанія, що була поглинута, заснована у 2002 році як V Inc. Вільямом Вангом (William Wang) та двома співробітниками. У 2004 році Ванг змінив назву компанії на Vizio. У серпні 2015 року Vizio придбала компанію Cognitive Media Networks, постачальника послуг автоматичного розпізнавання контенту (ACR), яку згодом перейменували на Inscape Data. Компанія Inscape функціонувала як незалежна компанія до кінця 2020 року, а потім була об'єднана з Vizio Ads і SmartCast; три підрозділи стали працювати як єдине ціле.



За останні роки зростаюча екосистема пристроїв VIZIO та операційна система SmartCast, накопичили понад 18 мільйонів активних облікових записів, що зросли приблизно на 400% з 2018 року. VIZIO створила цю клієнтоорієнтовану платформу на своїх пристроях, що дозволяє користувачам безплатно транслювати контент, переглядаючи рекламу. Спираючись на цей фундамент, VIZIO створила рекламний бізнес, який продовжує зростати, дозволяючи маркетологам охоплювати споживачів у великих масштабах.



Платформа VIZIO має понад 500 прямих зв’язків з рекламодавцями, серед яких багато компаній зі списку Fortune 500. Бізнес VIZIO Platform+, який в основному складається з рекламного бізнесу, зараз приносить більшу частину валового прибутку компанії.



«Ми вважаємо, що це ідеальна наступна глава в історії VIZIO. Об’єднавши наші можливості та ресурси, ми будемо стимулювати інновації та створювати ще більшу цінність для наших клієнтів», - сказав Вільям Ванг, головний виконавчий директор VIZIO. «Підхід Walmart відповідає місії та баченню VIZIO, а наша технологія допоможе створити масштабовану, підключену платформу телевізійної реклами в Walmart Connect. Ця угода приносить негайну і переконливу вигоду акціонерам VIZIO і є справжнім свідченням наполегливої роботи всієї команди VIZIO».

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365