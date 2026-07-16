Creatio представила масштабне оновлення 10x для запуску автономних АІ-агентів у бізнес-процесах

16 июля 2026 г., 9:35

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Компанія з українськими корнями Creatio, розробник платформ для управління відносинами з клієнтами (CRM) та автоматизації робочих процесів, оголосила про випуск свого н аймасштабнішого оновлення Creatio 10x

Як повідомляється, нова версія системи створена для об'єднання зусиль людей та АІ-агентів у межах єдиної платформи без жодних обмежень щодо кількості користувачів, обсягів даних чи масштабів використання. Головною особливістю релізу є можливість паралельної автоматизації як традиційних процесів під керівництвом людей, так і повністю автономних робочих циклів, керованих АІ-агентами, що дозволяє підприємствам значно підвищити продуктивність праці та консолідувати свої технологічні інструменти.

Центральне місце в оновленні посідає інструмент AI Twin, який є персональним помічником для кожного кінцевого користувача та не вимагає спеціальних технічних навичок для налаштування. Завдяки простому розмовному інтерфейсу будь-який співробітник компанії може описати необхідне завдання та самостійно створити персонального АІ-агента за кілька хвилин.

Для розгортання складніших, гібридних або повністю автономних рішень корпоративного рівня розробники представили платформу Creatio AI Studio. Вона пропонує візуальні no-code конструктори для проектування АІ-агентів природною мовою, а також інструменти моніторингу та безпеки, які дозволяють контролювати дії віртуальних помічників у реальному часі, регулювати витрати на АІ-моделі та інтегрувати їх із зовнішніми системами за допомогою сучасних стандартів MCP та REST.

Оновлення торкнулося всієї лінійки CRM-продуктів Creatio, спрямованих на покращення взаємодії з клієнтами на кожному етапі. У сегменті продажів з'явилися інтелектуальні інструменти планування угод, глибинна аналітика з АІ-валідацією прогнозів та голосові агенти для мобільної роботи менеджерів на виїздах. Для маркетологів інтегровано спеціалізованих АІ-агентів, здатних самостійно створювати цільові сегменти аудиторії, генерувати контент для розсилок і лендингів, а також повністю координувати рекламні кампанії. Сервісний блок отримав покращені можливості омніканального обслуговування з нативною підтримкою текстових, відео- та вебчатів на базі AI. Крім того, компанія представила автономних галузевих АІ-агентів для банківської сфери та промислового виробництва, які можуть працювати у зв'язці не лише з Creatio CRM, а й з іншими сторонніми CRM-системами.

Новий реліз базується на концепції Unlimited Enterprise, яка пропонує компаніям масштабувати бізнес без ліцензійних та технічних обмежень, притаманних традиційному корпоративному софту. Клієнти та партнери отримують можливість швидко впроваджувати АІ-технології в будь-які робочі процеси без додаткових витрат на доступ. «Creatio 10x дає організаціям усе необхідне для створення, контролю та масштабування корпоративного AI - від візуальних no-code інструментів та АІ-помічників для написання коду до безпечного управління на єдиній АІ-нативній платформі», - зазначив Андрій Довган, директор із розвитку Creatio. Він підкреслив, що компанія прагнула усунути будь-які перешкоди для впровадження нових технологій, аби клієнти могли випереджати конкурентів на ринку.

Запуск оновлення Creatio 10x демонструє важливий зсув у підходах до ліцензування та архітектури корпоративного програмного забезпечення. Традиційні лідери ринку CRM роками монетизували свої послуги на основі кількості користувачів або обсягів споживаного АІ-трафіку, що створювало фінансові бар'єри для масштабного впровадження нових технологій у великих компаніях. Концепція безлімітного використання, яку просуває Creatio, руйнує цю модель, роблячи ставку на масове створення персональних АІ-агентів самими співробітниками. Це може спровокувати суттєвий перерозподіл часток ринку корпоративного софту, змушуючи консервативних гігантів переглядати свої тарифні плани.

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