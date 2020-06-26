26 июня 2020 г., 14:55

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Глобальная бизнес-группа Nokia Software заявила о поддержке проектирования, разработки и эксплуатации цифровых сервисов, использующих открытую архитектуру Open Digital Architecture (ODA) и открытые интерфейсы Open Application Program Interfaces (Open API).



Желая помочь операторам связи создавать новые бизнес-модели и лучше удовлетворять нынешние и будущие потребности заказчиков, независимо от поколения технологий мобильной связи, Nokia Software объявила о поддержке инициатив ассоциации TM Forum, в которую, помимо Nokia, входит более 850 других компаний, включая операторов, поставщиков программного обеспечения, системных интеграторов и консультантов.



Как отмечается, на протяжении многих лет стандарты программного обеспечения с открытым исходным кодом служили надежным основанием для облачной стратегии Nokia и созданной ею платформы Common Software Foundation (CSF). Эта мультивендорская, мультидоменная и мультитехнологическая платформа позволяет заказчикам свободно выбирать любую стратегию установки сетевых продуктов.



CSF облегчает внедрение, интеграцию и обновление программных продуктов Nokia, построенных на облачных принципах. В результате операторы получают возможность гибко реагировать на рыночный спрос и ограничивать расходы в условиях непрерывно возрастающей сложности сетей.



Поддерживая инициативы TM Forum, Nokia Software объявляет о поддержке открытой архитектуры Open Digital Architecture (ODA) и открытых интерфейсов Open Application Program Interfaces (Open API). Тем самым Nokia укрепляет существующую архитектуру открытого ПО и в очередной раз подтверждает свою приверженность идеям полной совместимости программных продуктов и поддержки партнерских отношений с операторами связи и предприятиями других отраслей.



" Телекоммуникационные сети и поддерживающие их деловые, операционные и пользовательские системы быстро меняются и становятся всё более программными, автоматизированными, интеллектуальными, удобными и сфокусированными на конечном пользователе. Мы поддерживаем сетевую архитектуру, которая предоставляет операторам множество новых возможностей и функций, таких как сегментирование сетей (network slicing), повышающих качество обслуживания заказчиков. И сегодняшнее объявление означает, что мы предпринимаем практические шаги для достижения этой цели", отметил Бхаскар Горти (Bhaskar Gorti), президент Nokia Software, директор по цифровизации Nokia.



ODA и Open API являются компонентами более широкой открытой цифровой структуры Open Digital Framework, которую продвигает TM Forum с тем, чтобы избавить заказчиков от сложных задач кастомизации и интеграции программного обеспечения, которые требуют больших расходов, ограничивают возможности создания новых продуктов и снижают потенциал научных исследований и конструкторских разработок.



Целью ODA является создание репозитория инструментов, архитектур, кодов, знаний и стандартов, позволяющих строить открытую программную модель и продвигать ее на рынок. Интерфейсы Open API — это исходные коды, поддерживающие обмен данными между программными продуктами разных типов.



"Манифест изменений, подписанный сегодня представителями крупнейших операторов и вендоров, членов TM Forum, таких как Nokia, позволит трансформировать информационные и операционные технологии в соответствии с требованиями 20-х годов XXI века. Сегодня мы делаем очередной шаг к развитию и процветанию нашей отрасли, опираясь на успех и влияние открытых интерфейсов. Совместное продвижение открытой цифровой архитектуры ODA станет основой для формирования рынка ПО, который необходим предприятиям, не желающим зря расходовать ресурсы на техническую поддержку и интеграцию разнородных программных решений, ограничивающих гибкость и замедляющих инновации", заявил Ник Уиллетс (Nik Willets), главный управляющий директор TM Forum.

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