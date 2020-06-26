Наушники Huawei Freebuds 3i с активным подавлением шума обойдутся в 2999 грн

26 июня 2020 г., 14:15

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Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине анонсировало старт продаж новых наушников Huawei Freebuds 3i с 25 июня по рекомендованной цене 2999 грн.

Реализованная в новинке система подавления шума включает три микрофона — два внешних и один внутренний. Внешние предназначены для приглушения посторонних шумов, в то время как внутренний микрофон обнаруживает другие шумы в ушах для максимального подавления. Для Huawei FreeBuds 3i заявлена возможность снижения уровня шума до показателя 32 дБ.

Наушники Huawei Freebuds 3i подключаются к смартфону автоматически — после открытия зарядного корпуса достаточно нажать на pop-up окно на экране смартфона Huawei с интерфейсом EMUI10 или выше. Встроенные датчики в обоих наушниках позволяют управлять музыкой и звонками: если дважды постучать по наушнику, выполняется воспроизведение песен и управление вызовами, а при нажатии с удерживанием включается режим активного подавления шума. Кроме того, проигрывание музыки останавливается, когда при вынимании наушников из ушей, и воспроизводится, когда их вставляют обратно.

Акустическая система включает 10-миллиметровые динамики для воспроизведения насыщенных басов, а высокочувствительные полимерные композитные мембраны призваны обеспечить сбалансированное звучание.

В комплект входят гибкие силиконовые насадки четырех различных размеров для максимального комфорта во время использования.

Для новинки заявлено до 3,5 часов воспроизведения музыки на одной зарядке, а использование зарядного корпуса увеличивает это время до 14,5 часов.

Модель Huawei Freebuds 3i представлена в двух классических цветах — «Черном» (Carbon Black) и «Белом» (Ceramic White).

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