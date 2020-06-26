 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 25 (1221)

14.06 - 21.06

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

По итогам мая в домене .UA насчитывалось 538 тыс. регистраций

26 июня 2020 г., 15:35
0 
 

По данным компании «Хостмастер», в мае 2020 г. количество регистраций в домене верхнего уровня .UA увеличилось на 0,35% в годовом сопоставлении и достигло 538 тыс. При этом по сравнению с предыдущим месяцем количество имен не изменилось.

Прирост доменных имен второго уровня за год составил 5% – до 23,2 тыс. Все остальные имена – третьего уровня, для регистрации доступны 63 публичных домена: 57 географических и шесть общего назначения. В наиболее массовом публичном домене com.ua насчитывается 309,14 тыс. имен (годовой прирост 2%).

Численность доменных адресов в популярном географическом публичном домене kiev.ua за год уменьшилась на 4,6% – до 38,8 тыс.

Почти 90% доменных имен используются, то есть имеют IP-адрес.

Общее количество кириллических имен по итогам мая уменьшилось на 7%, до 7,59 тыс.

Услуги по регистрации в домене .UA на сегодня предоставляют 121 регистратор. Суммарная доля рынка, которую по итогам мая контролируют пять крупнейших регистраторов, составляет 70,45%, что на 0,03 п.п. меньше, чем в апреле.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  