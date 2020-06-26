По итогам мая в домене .UA насчитывалось 538 тыс. регистраций

26 июня 2020 г., 15:35

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По данным компании «Хостмастер», в мае 2020 г. количество регистраций в домене верхнего уровня .UA увеличилось на 0,35% в годовом сопоставлении и достигло 538 тыс. При этом по сравнению с предыдущим месяцем количество имен не изменилось.

Прирост доменных имен второго уровня за год составил 5% – до 23,2 тыс. Все остальные имена – третьего уровня, для регистрации доступны 63 публичных домена: 57 географических и шесть общего назначения. В наиболее массовом публичном домене com.ua насчитывается 309,14 тыс. имен (годовой прирост 2%).

Численность доменных адресов в популярном географическом публичном домене kiev.ua за год уменьшилась на 4,6% – до 38,8 тыс.

Почти 90% доменных имен используются, то есть имеют IP-адрес.

Общее количество кириллических имен по итогам мая уменьшилось на 7%, до 7,59 тыс.

Услуги по регистрации в домене .UA на сегодня предоставляют 121 регистратор. Суммарная доля рынка, которую по итогам мая контролируют пять крупнейших регистраторов, составляет 70,45%, что на 0,03 п.п. меньше, чем в апреле.

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