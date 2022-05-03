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Німецька фінансова служба попереджає про «дуже великий» ризик кібератак

3 мая 2022 г., 16:36

Як повідомляє Reuters, Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини BaFin (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) у вівторок попередило про «дуже великий і дуже присутній» ризик кібератак у зв’язку з агресією Росії в Україні.

Фінансовий регулятор BaFin вже давно попереджає про кіберризики, але останні заяви мають більш жорсткий тон.

«Війна зробила кібератаки на німецький фінансовий сектор більш вірогідними», – сказав президент BaFin Марк Бренсон (Mark Branson).

Бренсон, виступаючи на щорічній пресконференції, присвяченій першому року перебування на цій посаді, сказав, що прямі наслідки війни та пов'язані з нею санкції керовані, але наслідки другого та третього раунду можуть створити проблеми.

Він також попередив, що раптове та значне підвищення процентних ставок може створити труднощі для банків.

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