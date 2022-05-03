EXMO продає власну колекцію NFT на підтримку України

3 мая 2022 г., 17:25

Криптовалютна біржа EXMO створила колекцію NFT, яка розповідає історію компанії з перших днів її існування до сьогодення. Колекція складається з 38 NFT, кожна з яких висвітлює знаменні події не лише в історії компанії, а й у криптосвіті загалом. Так, наприклад, можна придбати NFT з all-time-high і all-time-low ціною біткоїну, а також подивитися на світ через окуляри СЕО біржі. Всі кошти із благодійного розпродажу буде направлено на допомогу постраждалим жителям України.

«24 лютого нам виповнилося вісім років. Ми планували багато святкових активностей, які, з очевидних причин, скасували. Але саме цей день і став приводом для створення нами фонду допомоги Save Ukraine для підтримки українців, які постраждали від російської агресії. Наразі NFT з історією продаються з метою благодійності, а всі зібрані кошти спрямовуються на допомогу мирним жителям України», – коментує Сергій Жданов, СЕО EXMO.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист