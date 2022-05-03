В Україні функціонує ефективна система обліку допомоги, яка надходить від донорів і союзників

3 мая 2022 г., 15:35

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В оборонному відомстві та Збройних Силах України функціонує ефективний механізм обліку та розподілу усієї матеріально-технічної допомоги, яка надходить від країн-партнерів для потреб ЗСУ. Про це повідомив заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук.



«У наших партнерів немає претензій до України в питаннях використання наданого озброєння та військової техніки. Більше того, як Голова Міжвідомчої комісії з питань військово-технічної політики та експортного контролю можу сказати: сьогодні система державного експортного контролю працює чітко і на перемогу», – заявив Олександр Поліщук.



За його словами, постачання партнерами озброєння та військової техніки здійснювалося і до того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В нашій державі було налагоджено чіткий механізм і система обліку всього майна, що надходить для потреб Збройних Сил. Після 24 лютого, з початком широкомасштабної збройної агресії росії проти України, система обліку і контролю використання військової допомоги була дещо скорегована у зв'язку із суттєвим збільшенням кількості постачальників.



«На цей час ритмічно працюють відповідні координаційні центри, до участі у роботі яких залучені всі наші союзники, які надають допомогу Україні. Численні донорські конференції на підтримку України, ініційовані, наприклад, Великою Британією, урядами інших європейських країн є свідченням високої оцінки партнерами того, як ми розпоряджаємось наданими ресурсами, – розповів заступник Міністра оборони України.



Найкращим підтвердженням довіри з боку країн-партнерів до України та доказом ефективності використання Збройними Силами вже наданої допомоги, на думку Олександра Поліщука, є історичні рішення, прийняті за результатами зустрічі міжнародної консультативної групи із 40 країн у Рамштайні.



«Ми надзвичайно вдячні країнам-партнерам за збільшення постачання критично необхідної зброї та військової техніки Україні. Це має засадничі наслідки для наших оборонних спроможностей. Фактично сьогодні відбувається практичний перехід Збройних Сил України від застарілого радянського озброєння на сучасні західні зразки. Наші партнери добре обізнані, як ця зброя і техніка ефективно використовуються нами на фронті для здобуття перемоги!», – резюмував заступник Міністра оборони України.

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