Юрій Сидоренко, Netwave: "Майбутнє за тими, хто надає професійні IT-послуги та керовані сервіси, які бізнес використовує за потреби"

голосов Tweet Сьогодні у нас в гостях Юрій Сидоренко, CEO та один із співзасновників компанії Netwave, яка дуже динамічно розвивається останні роки. Традиційно ми почали нашу розмову з питання про те, як і з чого стартував цей системний інтегратор. Тим більше, що з представником Netwave у нас інтерв'ю вперше, хоча компанія працює на ринку вже 12-й рік. Як зазвичай, історії компаній починаються з людей, що прагнуть нового та кращого й ідей, що покликані поліпшити світ чи бодай когось або щось у цьому світі. Так само історія Netwave почалася з різних, проте об’єднаних однією метою фахівців, що прагнули покращити взаємодію людей, компаній, міст, країн та світ у цілому. Ми створили системного інтегратора, усвідомлюючи мережеву сутність всього живого та пов’язуючи це з людською діяльністю в будь-якій галузі, розуміючи технології побудови ефективних IT-мереж. Ідея була у тому, щоб пропонувати рішення, які працюють на розвиток бізнесу, забезпечуючи його технологічну надійність, безпеку, конкурентоспроможність і можливість швидких змін на краще. Ми намагалися створити системного інтегратора, що покликаний та прагне бути довіреним партнером у сфері інформаційних технологій і цифрових рішень, для поліпшення ефективності бізнесів. Ми базувалися на тому, що кожен має вправно робити та любити свою справу, забезпечуючи найкращий результат. Бізнес-процеси, люди та технології в будь-якій компанії мають якнайкраще працювати, забезпечуючи досягнення суті та цілей самого бізнесу. Ми ставили й ставимо собі за мету бути цінним та надійним партнером саме в забезпеченні ефективності застосування інформаційних технологій та рішень. Може це звучить занадто пафосно, але саме з такими думками започатковувалася наша компанія. Сьогодні, як і на початку історії Netwave, ми вірні своїм ідеям, філософії та баченню. Однак до цього додано вже 12-й рік досвіду та розвитку, як технологічного, так і галузевого, про що свідчать і позитивні відгуки наших клієнтів, і рейтингові відзнаки компанії на ринку системної інтеграції, і нагороди за технологічність та експертизу від партнерів-виробників, продукти та рішення яких ми використовуємо у своїй проєктній діяльності. Як змінилося конкурентне середовище в інтеграторському бізнесі – до війни та після? Якщо воно дійсно змінилося? Ще у допандемійний час складалося враження, що кількість інтеграторів середнього рівня зростає щороку. Пандемія, а з нею й економічні кризи, світовий дефіцит напівпровідників і погана прогнозованість та довгі терміни постачання продуктів лідерів IT-галузі та звісно повномасштабна війна в Україні сильно впливали й впливають на гравців ринку системної інтеграції. Впливають на їх плани розвитку, а іноді й на можливість продовження професійної діяльності. Так, ви праві в тому, що свого часу ринок системної інтеграції в Україні щороку зростав, причому не стільки якісно, як кількісно. Проте, непрості часи, кризи, турбулентності, нестабільність, з одного боку, та прагнення до самоідентичності та виживання чи розвитку українського бізнесу, бажання зайняти гідне місце у світі зі своїм продуктом чи сервісом, створюють попит на послуги та продукти. У тому числі й в IT галузі та у системних інтеграторів. І далеко не всі компанії можуть задовольнити цей попит нової реальності, щоб дійсно через розвиток IT-систем допомогти бізнесу досягти нових вершин. На жаль, війна не закінчилася і ніхто не може прогнозувати дату перемоги та старт відновлення. Але скажу, що надважливо нам усім якнайкраще виконувати свою роботу та професійно допомагати розв'язувати складні питання великого і малого бізнесу, щоб вижити та вистояти, щоб скористатися всіма відкритими на сьогодні можливостями до виходу на світові ринки. Гадаю, що більш досвідчені та експертні інтегратори, що готові надавати професійні послуги та сервіси для вирішення сучасних швидкозмінних завдань бізнесу, будуть створювати та задавати нові тренди розвитку та трансформації системної інтеграції як такої. Вашу компанію не можна назвати моновендорним постачальником – як формується портфель вендорів з різних напрямків? Наша компанія не лише не моновендорний, але й не просто постачальник (усміхається). Стара парадигма «коробкової» системної інтеграції, в якій інтегратор підбирає рішення під конкретну задачу і постачає обладнання та програмну продукцію, відмирає щороку і назавжди. Ми вважаємо, що майбутнє за компаніями, що надають професійні IT-послуги, створюють продукти IaaS, PaaS, SaaS та керовані сервіси, які бізнес використовує за підпискою та за потреби. Ми в Netwave вже давно взяли вектор по роботі в сервісній моделі та вже пропонуємо нашим партнерам безліч професійних сервісів по IT-інфраструктурним рішенням, розвиваємо напрямки керованих сервісів та хмарних сервісів. Сьогодні наші фокусні технологічні напрямки це Network - мережі та мережева безпека, Computing - обчислення та віртуалізація, обробка та зберігання даних, збереження та відновлення бізнес-аплікацій та інфраструктур, Cyber Security - рішення з інформаційної безпеки – від захисту користувачів та робочих станцій до безпеки даних та бізнес-аплікацій у хмарі. І четвертий напрямок - Data Management, тобто рішення для збору, обробки та аналізу великих даних. У формуванні портфеля пропозицій професійних сервісів та рішень чи керованих сервісів по всіх технологічних напрямках ми керуємося простим, проте перевіреним досвідом принципом: найкраща технологія (не виробник) плюс кращі галузеві практики чи стандарти плюс експертиза виконавців – це дає найефективніше вирішення бізнес-задачі конкретного замовника. Серед наших партнерів-виробників в основному ті, чиї рішення є лідерами ринку та Gartner і ми маємо з ними більше позитивного практичного досвіду – вони пріоритетні в нашій компанії при розробці та проєктуванні IT-інфраструктур. Партнерські відносини з такими вендорами ми розвиваємо разом та планово , а також виконуємо технічні сертифікаційні вимоги та знаходимо кращі моделі для ефективної взаємодії при реалізації клієнтських проєктів. Проте, є серед наших партнерів і нішеві виробники, рішення яких доповнюють комплексні проєкти, дозволяють оптимізувати всю систему та найкраще вирішують вузькі завдання. Щороку, аналізуючи ринок та попит на рішення, відстежуючи світові тренди розвитку технологій, ми актуалізуємо свій фокус по партнерах та технологіях в основних напрямках для того, щоб якнайкраще відповідати вимогам клієнтів у вирішенні їх бізнес-завдань. Яка сьогодні роль консалтингу у бізнесі сучасного інтегратора, чи стає вона панівною? З точки зору підходу в роботі – так, безумовно, кваліфікований експертний консалтинг має попит та цінність в сучасному світі динамічних бізнесів та digital-трансформацій, що потребують швидких, гнучких, надійних та легко масштабованих рішень з використанням оптимальних фінансових моделей. Проте в Україні, на жаль, цей консалтинг замовник звик отримувати «безоплатно» в комплекті з рішенням, що постачається, впроваджується та підтримується. Що стосується західного ринку – там бізнес більш зважено оцінює цінність консалтингу та професійний сервіс, що в результаті перевищує очікування і він дійсно не лише готовий, а й сплачує окремі та не малі кошти за це. Ми продовжуємо розвиватися в напрямку консалтингових професійних послуг та сервісів, а також керованих сервісів з професійною підтримкою і вважаємо, що це основна цінність сучасного інтегратора. Також ми плануємо розвиток нашої присутності з надання професійних сервісів та консалтингових послуг на європейському ринку. На які сегменти та індустрії орієнтується компанія перш за все, та на підприємства якого масштабу? Стосовно масштабу – це середній та великий бізнес. І за час нашої роботи на ринку ми вже виконали понад 400 різноманітних проєктів у самих різних галузях – тут і телеком, і рітейл, і банківська сфера, і агропромисловий комплекс та багато інших. Серед наших клієнтів ви можете знайти і фірму роздрібної торгівлі з 10 магазинами, і енергетичну компанію, у якої більш як 170 локацій по всій Україні. Як ви могли б схарактеризувати особливість роботи з клієнтами саме вашої компанії? Це питання, відповідь на яке може зайняти весь час нашого інтерв'ю… А якщо коротко, майже двома-трьома тезами. У нас дуже класичний підхід – ми намагаємось відштовхуватись від того, як вирішити бізнес-задачу замовника за допомогою ІТ. І тут дуже важливо ідентифікувати задачу, а для цього потрібна велика експертиза та досвід. Якщо задача вирішена – всі задоволені. Дуже важливо, щоб замовник, з яким ми працюємо, розумів, що ІТ-стратегія – це невіддільна частина бізнес-стратегії, що ІТ-витрати – це не просто якісь абстрактні трати, а інвестиції в те, щоб бізнес мав більше гнучкості, мав більшу швидкість, все що дають саме технології – конкурентні переваги та можливість бути першими у своєму сегменті. Ми намагаємося відрізнятися від інших комплексним підходом з точки зору функціонування рішення і не просто займаємось консалтингом з цього приводу, а покриваємо всю інфраструктуру дієвим сервісом – тобто ми аналізуємо, проєктуємо, впроваджуємо та підтримуємо. І це стосується кожного життєвого циклу роботи компанії. Кожну задачу ми розглядаємо через розуміння навіщо це потрібно замовнику, яку бізнес-задачу він хоче вирішити і як з цим йому вигідно працювати. Наша місія і власне візія полягає у тому, щоб бути довіреним інтегратором для наших клієнтів у цифровому світі, реалізуючи й впроваджуючи технології, які допомагають їм покращуватися і відповідно покращувати світ. Які проєкти компанії за останні роки ви могли б відзначити особливо і чому саме їх? Попри дуже непрості останні два роки, оскільки продовжувалася пандемія Covid-19, наша компанія виконала багато проєктів саме у цей період. Можна окреслити деякі з них. Так у ДЦ «Парковий» команду Netwave було залучено як консультанта, проєктанта та виконавця для побудови комерційної хмари на базі обладнання Dell/EMC VxRail та технологій VMware. Як результат, замовник отримав можливість розширити свою пропозицію на хмарному ринку України, пропонуючи вже зараз базові сервіси IaaS та Backup-as-a-Service, а в найближчому майбутньому сервіси Disaster Recovery, SaaS, PaaS та Hosted Private Cloud, можливість побудови яких вже була закладена в архітектуру. Для ProCredit Bank наша компанія побудувала відмовостійку інфраструктуру ЦОД, яка охоплює серверні платформи, системи зберігання даних та резервного копіювання на базі рішень НРЕ, мережеву інфраструктуру від Cisco, систему балансування трафіку F5 та інженерні рішення APC. В рамках цього проєкту також був розроблений дизайн та виконані роботи по монтажу інженерного обладнання і систем живлення двох ЦОД, що працюють у відмовостійкому режимі. Ми здійснили дуже цікавий проєкт для компанії Kernel по комплексній модернізації мережевої інфраструктури на основі програмно-конфігурованих мереж SDN. На першому етапі була спроєктована та побудована сучасна мережева інфраструктура ЦОД із використанням рішення Cisco ACI. Спочатку було впроваджено основну наземну частину з додатковим рівнем захисту сервісів через виділений кластер мережевих екранів нового покоління Cisco Firepower. Потім імплементовано, а згодом, через згортання продукту вендором, виведено з експлуатації рішення Cisco vPod. Зараз виконується міграція віддалених майданчиків на рішення ACI Remote Leaf. Паралельно з цим відбулося глобальне впровадження по всій компанії сервісу захисту інтернет-доступу Cisco Umbrella з глибокою інтеграцією в локальну інфраструктуру. Також в рамках проєкту було оновлено систему фільтрації та захисту пошти шляхом міграції на хмарне рішення Cisco Cloud email Security. Другою частиною стало впровадження Cisco SD-WAN. Виконано побудову ядра нової розподіленої мережі та змігровано на нове рішення більшість ключових філіалів. Розроблено поетапний план міграції решти відділень. Третя частина проєкту – побудова Cisco SD-Access. Вже розроблено архітектуру та розгорнуто першу частину майданчиків для подальшого масштабування рішення. Проведена повна модернізація мережевої інфраструктури компанії для корпоративної розподіленої мережі та центру обробки даних, реалізована повна міграція інфраструктурних сервісів, сервісів розробки та більшої частини критичних бізнес-сервісів компанії. Для Credit Agricole була побудована катастрофостійка інфраструктура обробки даних. Метою цього проєкту було забезпечення безперервної роботи бізнес-сервісів банку в разі виходу з ладу одного з двох ЦОД, розташованих в межах Києва. Для реалізації такого рішення було впроваджено обладнання NetApp, а саме дві системи NetApp FAS9000, налаштовані для роботи в режимі MetroCluster. Як результат банк отримав інфраструктуру, що забезпечує безперервність роботи критичних бізнес-сервісів в разі катастрофи (RTO=0) і це було доведено на практиці. Для великої енергетичної компанії був реалізований проєкт з побудови магістральної мережі з запуском підмереж для технологічних та корпоративних сервісів. Для оптимізації використання власних волоконно-оптичних ліній зв'язку, в проєкті впроваджено сучасні системи частотного ущільнення каналів (DWDM). До переліку об’єктів, що стали предметом проєктування та модернізації з подальшим впровадженням сучасних рішень, входять понад 170 підрозділів різного масштабу та підпорядкування, що розгалужені по всій країні. В рамках проєкту для одного з найбільших IT-аутсорсерів України основним завданням була реалізація можливості бекапу та відновлення віртуальних машин в «хмарах» Amazone, Azure, Google, власних віртуальних ресурсів, які знаходяться у двох дата центрах. Необхідно було провести міграцію бекапів в різні віртуальні середовища і їх відновлення, при цьому система повинна була підтримувати резервне копіювання даних Office 365, SharePoint, OneDrive з однієї консолі управління. Було проведено конкурентний аналіз рішень різних вендорів з описом різних функцій та можливостей - як результат запропонованим рішенням став продукт Commvault Complete Backup & Recovery. Результатом впровадження стало зменшення ризиків втрати даних, можливість відновлення сервісів та важливих даних (більш як 600 віртуальних машин), можливість відновлення поштових скриньок користувачів, їх документів, різних файлів та проєктів. Давайте ще трохи поговоримо про потреби та виклики клієнтів, які найчастіше попадають у ваш фокус. Який би не був бізнес за розміром – бажання та потреби однакові і відрізняються тільки за масштабом, кількістю підсистем, бізнес-сервісів та деталями. Перш за все клієнти потребують робочі IT-платформи та сервіси, що забезпечують неперервність, надійність, доступність і безпеку роботи бізнес-сервісів та процесів з мінімальними витратами і максимальним комфортом експлуатації. Сучасному бізнесу сьогодні потрібно як найменше виділяти внутрішніх ресурсів під функціонування за умови найбільшої віддачі від IT-інфраструктури і отримувати можливості масштабуватися та змінюватися під нові потреби та виклики ринку. Крім того, для бізнесу важлива безпека даних й процесів, як неперервний працюючий процес, що відповідає Compliances та щоб все було організовано так, щоб будь-які зміни за потреби відбувалися просто та швидко. Зауважу, що виклики та ризики різні та кожного разу з кожним бізнес-клієнтом індивідуальні і це окрема велика історія. Якщо повернутися у довоєнні часи – як ваша компанія входила у 2022 рік? Минулий рік був дуже важливим для нашої компанії. Ми наповнили талантами й успішно перевірили в роботі нашу оновлену організаційну структуру та життєвий цикл роботи з проєктами, що має на меті донесення замовникам цінності від експлуатації запроєктованих та впроваджених нами рішень. Важливим етапом розвитку компанії стала зміна парадигми бізнес-моделі з IT-інфраструктурного інтегратора на роботу з замовниками та партнерами в сервісній моделі. Це зокрема збільшило кількість професійних сервісів у нашому портфелі, включаючи керовані сервіси, та змінює фокус компанії в сторону розвитку сервісного підходу в реалізації IT-проєктів для швидкозмінних бізнес-потреб клієнтів. Нам вдалося зробити реінжиніринг своїх бізнес-процесів та досягти більшої системності у роботі. Також ми почали автоматизацію оновлених процесів з новими системами CRM та рішенням для управління проєктами. Ми кількісно та якісно розширили нашу "Службу технічної підтримки IT-підсистем та сервісів" у замовників і навіть запустили новий режим роботи з забезпеченням SLA та сервісів 24/7. Кількість контрактів технічної підтримки у 2021 році збільшили на 50%. На початку 2022 року ми підготували пакет професійних сервісів для просування на європейський ринок і навіть зараз, за воєнного стану, намагаємося просувати наші консалтингові та професійні послуги для західних клієнтів. Так само для європейського ринку пропонуємо сервіси "Служби технічної підтримки". Однією зі значущих подій 2022 року є розроблена та створена можливість надання компанією хмарних сервісів «operated by Netwave» типу Hosted Private Cloud, Public Cloud та Managed services. Ми розробляємо та налаштовуємо сервіс на базі стека продуктів компанії VMware з відповідною підтримкою, обчислювального та мережевого обладнання та орендованої високонадійної інфраструктури мережі ЦОД по всьому світу. Надання хмарних сервісів «operated by Netwave» буде супроводжуватись висококласною технічною експертизою наших архітекторів різних напрямів та виконуватись «під ключ» – від проєктування, враховуючи наземну частину інфраструктури, та міграції у хмару до технічного супроводу при експлуатації та розвитку. Наші хмарні сервіси орієнтовані на українських корпоративних клієнтів середнього та великого рівня і згодом будуть доступні для замовників європейського ринку. Все, про що ви кажете, потребує багато ресурсу. Чи вдалося зберегти команду у цей період? Більшість нашої команди сьогодні в умовній безпеці та має можливість працювати й працює. Деякі наші співробітники боронять країну в лавах ЗСУ чи ТрО. Частина людей була змушена переміститися або на захід України, або за кордон. Тому на сьогодні ми частково розпорошені територіально, але зберігаємо працездатність та продуктивність команди на достатньому рівні для виконання всіх проєктів як зовнішніх, так і внутрішніх. Крім того, створюємо нові сервіси та послуги, актуальність та попит на які став сьогодні ще більшим. Як вам вдається працювати зараз – під час війни? Це не просто, але ми працювали й працюємо як для вирішення завдань з відновлення критичної інфраструктури на волонтерських засадах разом з деякими виробниками, так і виконуємо комерційні проєкти. Щоправда, кількість останніх суттєво скоротилася, а об’єм завдань для їх реалізації за той самий бюджет став більшим. З усім тим, сьогодні в Україні ми займаємося реалізацією комплексних інтеграційних проєктів, які продовжуються, бо надважливі для ведення бізнесу чи є критичною інфраструктурою. Надаємо консультації та послуги технічної підтримки, допомагаємо з модернізацією та оновленням IT-підсистем. Крім того, плануємо та реалізуємо міграцію у хмари й вибудовуємо надійні DR-плани, налаштовуємо системи бекапування для швидкого та коректного відновлення роботи бізнес-сервісів. Також оцінюємо рівень захищеності IT-інфраструктури та сервісів і унеможливлюємо експлуатацію знайдених вразливостей, налаштовуємо системи кіберзахисту згідно з політиками, світових стандартів та кращих галузевих практик. Крім того, ми шукаємо клієнтів і проєкти на європейському ринку, де також цінується висока експертиза інтегратора, виконання зобов’язань та гарантований результат. Тому ми розвиваємо і європейський вектор продажу професійних сервісів та послуг. Хто з замовників зберіг свою активність на ринку за теперішніх умов? IT-ринок України під час війни звісно перебуває не в кращому стані, проте він так чи інакше має певні активності та планує жити далі. Наприклад, державний сектор планує донорські та кредитні проєкти розбудови й розвитку як на зараз, так і після перемоги. Фінансовий сектор традиційно поставив на паузу великі проєкти розвитку та звісно, що підтримує інфраструктуру і роботу сервісів, що вимагає також немалих зусиль та інвестицій. Телеком та сервіс провайдери, як одні з об’єктів критичної інфраструктури, також мають певні проєкти підтримки чи розвитку. Комерційні компанії малого та середнього бізнесу традиційно стагнують в плані розбудови IT. Варто також зазначити, що хмарні сервіси та продукти цікавлять тою чи іншою мірою компанії всіх рівнів та сегментів. На скільки скоротилися показники вашого бізнесу, якщо порівнювати з тим же періодом минулого року? Якщо говорити про економічні показники на українському ринку, то на жаль вони скоротилися приблизно на 60-70% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Саме економічні показники діяльності нашої компанії збігаються з ринковими, проте кількість замовників та робота з ними, кількість проєктів, що опрацьовуються, зменшилась не так суттєво. Стосовно конкуренції з боку європейських компаній під час повоєнного відновлення країни, чи є ймовірність того, що більшість великих проєктів віддадуть саме їм? Спершу Перемога! Потім відбудова та відновлення. Дуже сподіваємося на те, що буде велика кількість IT-проєктів розбудови України, ідеями яких, до речі, ми вже ділимося з відповідними робочими групами та впевнені, що для такої світлої цілі роботи вистачить всім хто бажає та може. Стосовно професійних послуг системних інтеграторів та сервісів, які «родом з України», з впевненістю можемо сказати, що ми достатньо конкурентоспроможні як за вартістю послуг, так і за рівнем експертизи. А ще ми, українські інтегратори, маємо найбільшу мотивацію щодо відновлення своєї країни та будемо раді професійній конкурентній боротьбі. Скільки часу, на вашу думку, може зайняти відновлення українського ринку системної інтеграції до показників 2021 року, якщо припустити, що війна закінчиться цього року? Ми віримо та підтримуємо наші ЗСУ та дійсно сподіваємося, що Україна зможе здобути перемогу у 2022 році. В такому разі, згідно з нашим прогнозом та оцінкою деяких аналітиків, період повернення до показників, про які ви кажете, може скласти 2-3 роки. З вашої точки зору, що може сприяти якнайшвидшому відновленню українського ринку системної інтеграції після завершення війни? Безумовно, це перш за все економічні реформи української влади, спрямовані на розвиток та підтримку малого та середнього бізнесу, а також реформи правової системи згідно з європейськими нормами, що дозволить захистити права інвесторів. Дуже важливою буде економічна підтримка західних партнерів та правильна інвестиційна політика України. Сприяти процесу будуть масштабні проєкти розбудови та розвитку в українському бізнесі та державному секторі. Також маю надію щодо сприятливих умов на європейському та світовому ринках для експорту конкурентоспроможних українських продуктів та сервісів. Ну, й звісно – активна позиція українських системних інтеграторів щодо власного розвитку і самовдосконалення та розбудови цифрової держави України. Щодо нашої компанії, то зараз ми прикладаємо максимум зусиль до того, що можемо зробити для перемоги та продовжуємо працювати на своєму фронті. Основними напрямками розвитку для нас залишаються Professional services, Managed services та Cloud services operated by Netwave. Це шлях, який ми вже долаємо з нашими партнерами.

