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NetApp запускает решение Spot Wave

24 марта 2021 г., 16:05
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Компания NetApp объявила о запуске решения Spot Wave а также о поддержке Microsoft Azure на базе Kubernetes с помощью решения Spot Ocean.

Как отмечается, вместе данные продукты предлагают клиентам решения для создания еще более простой, масштабируемой и эффективной инфраструктуры для облачных приложений.

Wave позволяет автоматически создавать, развертывать, масштабировать и оптимизировать облачные приложения, которые работают на базе Apache Spark и Kubernetes, помогая таким образом сократить затраты на инфраструктуру и облачный «мусор» на 90%. Компании, использующие Wave в качестве ключевого продукта, смогут еще быстрее и проще развертывать среду для Spark-приложений, а также уделять больше внимания использованию данных. При этом Wave будет обеспечивать постоянную оптимизацию их инфраструктуры с точки зрения объема, производительности и стоимости.

В основе Wave, которая создана на базе искусственного интеллекта Spot, используется та же проверенная технология, что и в Spot Ocean.

Wave обеспечивает работу Spark заданий в контейнерезированной инфраструктуре, используя интеллектуальное совмещение spot, запрашиваемых и резервируемых инстансов. Благодаря этому клиенты могут сократить стоимость облачной инфраструктуры на 90%.

Ставка делается на бессерверную инфраструктуру и автоматическое масштабирование. Встроенная функция автоматического масштабирования помогает подобрать необходимые по размеру и объему элементы для вычислений в Spark в соответствии с требованиями по рабочей нагрузке. Это позволяет увеличить производительность и эффективность приложений.

Wave может беспрерывно менять конфигурацию Spark под определенные вычисления, опираясь на анализ требований Spark.

«Компании ускоренно внедряют Kubernetes, чтобы сделать работу облачных приложений более быстрой и гибкой, причем как для отдельных сервисов, так и приложений, работающих с большими данными, – отмечает Амирам Шачар, вице-президент и генеральных директор Spot by NetApp. – Обеспечение оптимальной стоимости, производительности и объема инфраструктуры для ее эффективной работы отнимает у компаний много ресурсов и времени. Решения Spot Wave и Ocean решают эту проблему, предлагая бессерверный опыт на базе Spark, который гарантирует беспрерывную оптимизацию инфраструктуры».

NetApp также объявила, что Ocean, бессерверное решение Spot для контейнеров, которое лежит в основе Spot Wave, теперь будет поддерживать сервис Microsoft Azure Kubernetes Service. Ранее Ocean работала с AWS Elastic Container Service, Elastic Kubernetes Service и Google Kubernetes Engine.

NetApp также недавно расширила доступ к NetApp Astra, сервису для управления данными и приложениями, построенному для работы на базе Kubernetes. Решение NetApp Astra помогает компаниям защищать, восстанавливать и перемещать приложения, развернутые на Kubernetes, без дополнительного ПО для загрузки, установки, управления и обновления. С его помощью компании смогут уделять больше внимания разработке и масштабированию своих приложений. NetApp Astra предлагает ключевые функции для управления данными, включая защиту, восстановление и перемещение данных. В данный момент решение поддерживает Google Cloud, в ближайшее время также появится поддержка Microsoft Azure, AWS и собственных систем для хранения данных.

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