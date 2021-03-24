Trend Micro представила на площадке AWS решение для обеспечения безопасности в облачных средах

24 марта 2021 г., 16:35

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Компания Trend Micro представила на площадке AWS Marketplace защитное решение для организаций, работающих с Amazon Web Services (AWS). Комплексная платформа Trend Micro Cloud One предназначена для обеспечения безопасности в ведущих облачных средах, а также для управления состоянием облачной ИБ.

Для защитного решения реализована та же модель самообслуживания с оплатой по мере использования (pay-as-you-go), что применяется AWS. Она упрощает всё, что связано с облачными сборками, от согласования объёма до интеграции API. В этом случае инвестиции клиентов AWS оказываются более эффективными в силу гибкости средств безопасности, поскольку при развитии приложений в течение их жизненного цикла сохранится гарантия, что подразделение обеспечения кибербезопасности не будет перегружено.

«AWS Marketplace позволяет легко получить инструменты, необходимые для реализации стоящих перед клиентами задач. Новое предложение даст им возможность приобрести инструменты безопасности, необходимые для приложений, которые они собирают в облаке, – говорит главный операционный директор Trend Micro Кевин Симзер (Kevin Simzer). – Какова бы ни была структура организации или существующая облачная среда клиента, наши облачные службы упрощают защиту всего, что собирается в облаке, при полном соответствии нормативным требованиям».

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