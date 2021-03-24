Canon выпустила серию струйных принтеров MAXIFY с СНПЧ

24 марта 2021 г., 15:25

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Компания Canon представила серию струйных принтеров MAXIFY, в которой впервые появились принтеры с системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ).



Как отмечается, компактные настольные модели MAXIFY GX6040 и GX7040 обеспечивают быстрое копирование и сканирование плюс профессиональное качество печати с четырехцветными пигментными чернилами.



Новые устройства имеют настраиваемый сенсорный ЖК-дисплей диагональю 2,7 дюйма.



За счет использования СНПЧ без дозаправки каждый принтер печатает до 14 000 страниц, а после этого несложно установить временный картридж. А учитывая вместимость принтера — 600 листов, все это вместе сводит время простоя к минимуму, так как устройство не требуется отправлять в обслуживающую компанию.



Это ресурсосберегающее решение СНПЧ позволяет производить качественную печать в больших объемах и снижает совокупную стоимость владения в среднем на 85 %. Печать с низкой стоимостью одной страницы и картриджи повышенной емкости значительно сокращают частоту пополнения расходных материалов. Сниженный расход чернил обеспечивает и экономичный режим: он позволяет получить примерно в полтора раза больше отпечатков по сравнению с обычным режимом. Низкое энергопотребление струйных принтеров означает уменьшение затрат на электроэнергию и общих эксплуатационных издержек.



Canon всегда стремился предугадывать потребности клиентов, и оба новых устройства серии MAXIFY лишь подтверждают это: они могут выполнять множество задач, печатая на различных носителях — от конвертов до баннеров длиной 1,2 м. Таким образом, модели MAXIFY GX будут полезны там, где нужен компактный принтер для небольшого пространства, включая предприятия в сфере розничной торговли, гостиничного бизнеса и недвижимости, медицинские и образовательные учреждения.



По мере перехода к гибридным способам работы растет потребность в устройствах, которые смогут поддерживать совместную работу пользователей, находящихся в разных местах. MAXIFY GX6040/GX7040 обеспечивает возможности интеллектуального подключения, а также удаленного мониторинга и управления, так что бизнес может развиваться без перерывов.

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