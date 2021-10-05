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NetApp укрепляет облачные сервисы с покупкой CloudCheckr

5 октября 2021 г., 17:40
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NetApp укрепляет облачные сервисы с покупкой CloudCheckr

Компания NetApp объявила о приобретении компании CloudCheckr, которая разрабатывает платформу для оптимизации использования облачных сервисов. Условия сделки не сообщаются.

Как отмечают наблюдатели NetApp таким образом надеется расширить свой бизнес в области финансовых операций или FinOps.

NetApp планирует интегрировать CloudCheckr со своей службой Spot by NetApp, которая с помощью инструментов аналитики и автоматизации помогает компаниям выбирать наиболее производительную и экономически обоснованную инфраструктуру для своих облачных рабочих нагрузок.

CloudCheckr поставляет программное обеспечение, которое позволяет анализировать расходы на Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud. Клиентам предоставляется простой в использовании обзор всех облачных учетных записей компании, включая данные о ресурсах, конфигурациях, доступах, соответствии требованиями.

В своем блоге Энтони Лай (Anthony Lye), старший вице-президент NetApp по облачным технологиям, отметил, что переход предприятий к облаку означает, что контроль затрат стал ключевым требованием для многих фирм, ищущих хорошую окупаемость инвестиций в облачные вычисления.

NetApp пришла в сегмент в CloudOps и FinOps в прошлом году, когда приобрела израильский стартап по оптимизации облачной инфраструктуры Spot по заявленной цене около 450 млн долл., позже преобразовав этот бизнес в Spot от NetApp. Это приобретение стало ключевым поворотным моментом для компании, которая больше известна как производитель оборудования для хранения данных.

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