Инстансы Google Compute Engine N2D используют процессоры AMD EPYC 3-го поколения

5 октября 2021 г., 16:55

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Компания AMD объявила о том, что Google Cloud расширяет использование процессоров AMD EPYC, представив предварительную версию виртуальных машин (ВМ) N2D на базе процессоров AMD EPYC серии 7003.

Сообщается, что благодаря чипам AMD EPYC третьего поколения виртуальные машины N2D обеспечивают в среднем более чем на 30% лучшее соотношение цены и производительности при различных рабочих нагрузках по сравнению с предыдущим поколением экземпляров N2D на базе процессоров AMD EPYC.

«Процессоры AMD EPYC третьего поколения помогают поставщикам облачных услуг предоставлять конечным пользователям современную облачную среду. Это включает в себя ведущие возможности производительности, фантастическое соотношение цены и производительности, а также расширенные функции безопасности, — сообщает Дэн Макнамара, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Server Business, AMD. — Мы ценим наше активное и продолжительное сотрудничество с Google Cloud, которое является примером высокопроизводительного и экономически эффективного облака для рабочих нагрузок. Эти нагрузки выигрывают от высокой пропускной способности и впечатляющего количества ядер».

«Потребности наших клиентов стоят на первом месте при создании инстансов Google Cloud», — говорит Нирав Мехта, директор по управлению продуктами Google Cloud. — Теперь, благодаря нашему сотрудничеству с AMD и возможностям новейших процессоров AMD EPYC на примере семейства ВМ Compute Engine N2D, клиенты могут использовать эту технологию нового поколения со значительно лучшей производительностью и ценой для своих рабочих нагрузок общего назначения".

Для клиентов с высокопроизводительными рабочими нагрузками, требующими баланса вычислений и высокой пропускной способности памяти, такие как веб-сервисы, базы данных, транскодирование мультимедиа и обработка изображений, виртуальные машины N2D на базе процессоров AMD EPYC серии 7003 обеспечивают:

До 224 vCPU для высокопоточных рабочих нагрузок и 8 ГБ памяти на vCPU;

Высокую производительность системы хранения данных благодаря поддержке постоянных дисков и локального твердотельного накопителя емкостью до 9 ТБ;

Планируемые в будущем возможности поддержки конфиденциальных вычислений с использованием расширенных функций безопасности в процессорах AMD EPYC.

Новое семейство виртуальных машин N2D будет продолжать поддерживать богатый набор функций, представленных в виртуальных машинах N2D на базе процессоров EPYC 2-го поколения. Среди этих функций: единоличное владение узлом, пользовательские типы машин Google Kubernetes Engine (GKE) и, в будущем, конфиденциальные вычисления. В настоящее время виртуальные машины N2D с процессорами AMD EPYC третьего поколения установлены в предварительной версии в нескольких регионах Google Cloud: us-central (Айова), us-east1 (С. Каролина), europe-west4 (Нидерланды) и asia-southeast1 (Сингапур). Они будут доступны в других регионах Google Cloud по всему миру в ближайшие месяцы.

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