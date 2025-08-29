 
`

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

Sergey Petrenko

Не останній dial-up провайдер Америки

29 августа 2025 г., 17:25

AOL вимикає свій dial-up сервіс 30 вересня. Він був запущений в 1991 році. У 2015 році у AOL було близько 1,5 млн dial-up передплатників. До 2021 року їх кількість скоротилася до «декількох тисяч». І ось ці кілька тисяч людей протрималися ще чотири роки – до 2025-го.

AOL, до речі, не останній провайдер dial-up в Америці. Є й інші компанії. Так що формально послуга залишиться доступною для тих, кому вона дійсно необхідна.

Цікаво порівняти – з 2011 року я не просто не маю доступу до dial-up, у мене півтора десятиліття взагалі немає провідного телефону, куди модем для такого доступу можна було б підключити. І щось я сумніваюся, що у когось в Україні картина виглядає радикально інакше. Хоча, напевно, десь ADSL ще й залишився.

Не останній dial-up провайдер Америки

