«НАЗК» запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї росіян

11 декабря 2023 г., 10:25

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«Національне агентство з питань запобігання корупції» (НАЗК) запускає першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї на порталі «Війна і санкції». Вона вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються росією та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки.

Демократичний та цивілізований світ має об’єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до авторитарних та агресивних режимів. Саме з цією метою було створено цю єдину базу.

«Тисячі електронних компонентів, які мали б покращувати життя та служити розвитку, росія та Іран перетворюють на зброю для вбивств. Розкриття їхнього шляху від виробника до рук вбивць – масштабна задача для будь-якого державного органу. Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру. Тепер, коли ці дані стають публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку», – заявив Олександр Новіков, голова «НАЗК».

Вид озброєння, виробник, технічні характеристики – вся ця інформація наявна щодо кожного компонента. Тому кожен, від журналіста-розслідувача до іноземного посадовця, зможе зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги постачання, притягнути співучасників війни до відповідальності.

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