Доходи від корпоративних SSD зросли на 4,2% в ІІ кв

11 декабря 2023 г., 11:35

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TrendForce повідомляє, що на тлі триваючого скорочення запасів у провайдерів хмарних рішень (CSP) спостерігається зростання закупівель корпоративних SSD з боку виробників серверів у четвертому кварталі 2023-го року.



Попри те, що загальний обсяг закупівель NAND Flash знизився в річному обчисленні, з'явилися ознаки щоквартального відновлення. Ця тенденція особливо помітна в китайському секторі електронної комерції, де компанії поповнюють запаси для рекламних акцій наприкінці року.



В цілому, хоча в третьому кварталі контрактні ціни на корпоративні SSD продовжували знижуватися, сплеск глобального купівельного попиту підвищив виторг до 1,56 млрд дол., що на 4,2% більше порівняно з попереднім кварталом.



У IV кв. очікується відновлення квартальних контрактних цін, оскільки постачальники збільшують обсяги скорочення виробництва. Водночас потік термінових замовлень від серверних клієнтів у поєднанні з обмеженою пропозицією свідчить про потенційне зростання доходів від корпоративних SSD на понад 20% у порівнянні з попереднім кварталом.



У третьому кварталі дохід Samsung від продажу корпоративних SSD виріс до 590 млн дол., що на 10,8% більше, ніж у попередньому кварталі. Це зростання ознаменувало повернення на позитивну площину після чотирьох кварталів спаду поспіль, в першу чергу через зменшення поставок серверів загального призначення.



Група SK (SK hynix & Solidigm) отримала вигоду від збільшення поставок ключовим клієнтам, досягнувши 389 млн дол. доходу від продажів корпоративних SSD у ІІІ кв., що на 4% більше, ніж у попередньому кварталі. Однак поставки корпоративних SSD QLC не продемонстрували значного зростання в цьому кварталі, в той час як відвантаження TLC PCIe зросли після завершення коригування запасів клієнтів.



Micron також отримала вигоду від збільшення замовлень виробників серверів у другому півріччі, що призвело до зростання доходу від корпоративних SSD на 9,3% до 230 млн дол. у третьому кварталі. Очікується, що поставки продуктів PCIe 4.0 збільшаться разом з валідаціями від клієнтів. TrendForce відзначає, що стратегічний фокус Micron на твердотільних накопичувачах PCIe в останні роки приносить свої плоди, дозволяючи компанії продовжувати збільшувати свою частку на ринку навіть в умовах низького попиту на корпоративні SSD. Очікується, що компанія буде використовувати свою перевагу у вартості більш високорівневої NAND Flash і доступність продуктів HBM для розширення співпраці з CSP.



Стабільний попит на продукцію PCIe 4.0 і збільшення попиту на продукцію SAS завдяки замовленням серверних брендів допомогли збільшити дохід Kioxia від продажів корпоративних SSD на 2% до 210 млн дол. в третьому кварталі. Очікується, що виробник продовжить розширювати свою частку на ринку, оскільки рівень проникнення PCIe поступово зростатиме у 2024 році. Однак, оскільки інші постачальники корпоративних SSD переходять на технології вище 176 шарів, подальше використання 112-шарової технології Kioxia створює проблеми з підвищенням гнучкості поставок і оптимізацією прибутковості.



Продажі корпоративних твердотільних накопичувачів WDC в основному були орієнтовані на північноамериканських клієнтів CSP, які, як правило, дотримуються консервативних стратегій закупівель. Це призвело до подальшого зниження загального обсягу закупівель у третьому кварталі. На ринку, де знижуються як ціни, так і обсяги, дохід WDC від продажу корпоративних твердотільних накопичувачів у третьому кварталі впав до 150 млн дол., що на 18,3% менше, ніж у попередньому кварталі. Оскільки WDC проходить корпоративну реструктуризацію, стикаючись з обмеженнями в ресурсах досліджень і розробок, очікується, що терміни виробництва корпоративних накопичувачів PCIe 5.0 будуть скорочені. Це обмеження може призвести до того, що темпи зростання доходів від продажу корпоративних продуктів WDC відставатимуть від показників зростання доходу інших постачальників.



В цілому, уповільнення економічного зростання в цьому році призвело до скорочення корпоративних витрат, що вплинуло на зниження попиту на корпоративні твердотільні накопичувачі. Враховуючи очікуване поступове відновлення поставок серверів у 2024 році та зменшення спотових запасів на ринку, замовлення на корпоративні накопичувачі зростатимуть у порівнянні з попереднім кварталом. Рівень впровадження продуктів PCIe 5.0 зростатиме разом із виходом нових платформ. Очікується, що компанія Samsung залишиться лідером за темпами зростання доходів серед постачальників, оскільки вона першою почала масово виробляти продукти з цим інтерфейсом.

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