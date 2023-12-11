NVIDIA натякає на потенційну угоду з Intel з виробництва чипів?

11 декабря 2023 г., 9:35

0

Tweet

Як повідомляє видання wccftech, фінансовий директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) знову натякнула на потенційне партнерство з Intel Foundry Services для виробництва чипів наступного покоління.



Основна частина графічних процесорів NVIDIA для центрів обробки даних та ігрових чипів зараз виробляється TSMC. Але всього одне покоління тому єдиним виробником ігрових графічних процесорів NVIDIA була Samsung.



Очікується, що TSMC збереже своє ключове партнерство з NVIDIA по виробництву графічних процесорів Hopper H200 і Blackwell B100, забезпечуючи собі значну частку на ринку АІ. Водночас Samsung буде доступна в разі необхідності додаткових замовлень. NVIDIA також прагне мати багату екосистему партнерів по напівпровідниковому виробництву і відкрита до залучення третього партнера.



«Чи хотіли б ми мати третього партнера? Звичайно. І для цього потрібно попрацювати над тим, що вони можуть запропонувати з точки зору послуг… Ніщо не заважає нам потенційно додати ще одного виробника чипів», зазначила Колетт Кресс.



Samsung Foundry сформулювала свої пропозиції таким чином, що змусила Team Green збільшити обсяги розміщення замовлень, враховуючи, що корейський гігант не лише вдосконалив свої процеси, але й безперервно співпрацював з Team Green протягом останніх двох років, щоб стати надійним постачальником.



Перевага Samsung над іншими виробниками полягає в широкій лінійці обладнання, яке може обслуговувати етапи виробництва напівпровідників, пам'яті та упаковки, що не лише робить NVIDIA "гібридним партнером", але й потенційно може дати Samsung поштовх для розвитку, якщо компанія запропонує конкурентоспроможні ціни та строки.



Індустріальні джерела згадують ім'я Intel як партнера по ливарному виробництву. Навіть генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) натякнув на використання потужностей Intel для майбутніх чіпів. Угода з NVIDIA, безумовно, буде важливою для Intel, оскільки компанія прагне отримати більше партнерів по IFS в майбутньому.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків