Національна гвардія України провела випробування AI-турелі віддаленого управління зброєю

31 октября 2023 г., 12:38

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За повідомленням Національної гвардії України, її військовослужбовці разом з представниками компанії devDroid.tech провели випробування бойового модуля ТГП. Його особливістю є турель віддаленого управління зброєю, з використанням штучного інтелекту для розпізнавання живої сили противника та її знищення.



За словами розробників, зброя нового покоління призначена для швидкого і точного захоплення та знищення живої сили противника з використанням штучного інтелекту. Також бойовий модуль може захищати опорні пункти від FPV та розвідувальних дронів, прикривати особовий склад і відвертати на себе вогонь противника.



Бойовий модуль ТГП шукає, виявляє і супроводжує ціль автоматично, за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Він сам розпізнає живу силу противника, визначає відстань до неї, супроводжує ціль у тому разі, якщо вона рухома і розраховує балістику. Оператору залишається лише подати команду і ТГП відкриває вогонь.



“Місія нашої компанії полягає у збереженні життів наших хлопців та навчанні турелей вбивати російських солдатів на українській землі без участі у цьому людини”, — пояснює власник devDroid, Юрій Поріцький.



Зазначено, Національна гвардія України охоче співпрацює з розробниками нової зброї, адже технології дозволяють зберігати життя наших захисників і збільшувати кількість ворожих втрат.

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