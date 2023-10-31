Canalys: cвітовий ринок смартфонів впав лише на 1% на тлі відновлення регіонального попиту

31 октября 2023 г., 11:25

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Останнє дослідження Canalys показує, що світовий ринок смартфонів дещо скоротився на 1% до 293,4 млн проданих одиниць у третьому кварталі 2023 року, оскільки виробники просувають нові моделі після високого рівня запасів у ІІ кв.



Лідером ринку стала компанія Samsung, яка відвантажила 57,4 мільйона пристроїв, отримав 20% частку завдяки ранньому оновленню своїх складних пристроїв. Apple посіла друге місце, відвантаживши 50 млн пристроїв (17%), завдяки високому початковому попиту на серію iPhone 15 з оновленням до USB-C. Xiaomi посіла третє місце, відвантаживши 41,5 млн пристроїв, досягнувши річного зростання на 2% завдяки високим показникам на ринках, що розвиваються. OPPO (включаючи OnePlus) забезпечила собі четверту позицію з 26,4 мільйонами відвантажених пристроїв, захопивши 9% частки ринку. Група компаній TRANSSION (включає бренди Tecno, Infinix та iTel) зберегла п'яту позицію, продовживши сильну динаміку попереднього кварталу, і захистила своє місце у п'ятірці лідерів, відвантаживши 26 млн одиниць продукції.



"Зростаючий попит на нові пропозиції на ринках, що розвиваються, просуває бренди і канали вперед з наближенням сезону відпусток, - говорить Саньям Чаурасія (Sanyam Chaurasia), старший аналітик Canalys. - Xiaomi та TRANSSION Group зберегли високі показники попереднього кварталу і були єдиними брендами в п'ятірці лідерів, які продемонстрували зростання. Перша відновила темпи зростання в минулому кварталі завдяки успішній нормалізації запасів у першому півріччі та запуску бюджетної серії Redmi Number на ринках, що розвиваються. Тим часом TRANSSION досягла вражаючого зростання на 40% у річному обчисленні завдяки збільшенню поставок на ключовому для неї ринку країн Африки. Попри коливання валютних курсів та імпортні обмеження у цих країнах, попит на оновлення не зменшився, а споживачі адаптувалися до вищої інфляції. На Близькому Сході зростає попит у бюджетному сегменті теж стимулює продажі компанії. Агресивні інвестиції в канали збуту та разом з новим портфелем продуктів розширили присутність TRANSSION і на ринках Латинської Америки".



"Вендори шукають можливості зміцнити свої позиції на ринку преміум-класу, - говорить Лукас Чжонг (Lucas Zhong), аналітик Canalys. - Бренди вдосконалюють свої пропозиції для преміум-сегменту, щоб розширити їхню корисність шляхом покращення дизайну та користувацького інтерфейсу. Глобальна конкуренція на ринку складних смартфонів буде посилюватися. Серії Samsung Galaxy Z Flip і Fold 5 були випущені на два тижні раніше, ніж зазвичай, щоб підвищити дохід і ринкові показники в третьому кварталі 2023 року. Однак, оскільки кількість складних смартфонів продовжує зростати, ця тенденція кидає виклик нинішньому домінуванню Samsung у даному сегменті. OPPO представила моделі Find N3 та OnePlus Open у різних регіонах, продемонструвавши амбіції брендів на базі Android захопити світовий ринок складних смартфонів. Вивчивши проблеми з попитом через надмірну диференціацію серії iPhone 14, Apple скоротила розрив, додавши USB-C і підтримку Dynamic Island в моделях iPhone 15 і 15 Plus, що призвело до більшого, ніж очікувалося, обсягу продажів і підтримало присутність бренду в сегменті високого класу".



"Бренди Android прагнуть покращити свою інтеграцію в екосистему, щоб конкурувати з iOS. Споживачі готові змінювати бренди для кращої інтеграції, що спонукає бренди розробляти власні операційні системи, щоб продемонструвати можливості R&D і зміцнити імідж бренду. Наприклад, серія Mate 60 від Huawei має власні SoC Kirin та HarmonyOS для покращення інтеграції. HyperOS від Xiaomi також вирізняється покращенням зв'язку між кількома пристроями. Очікується, що ці власні ОС відкриють нові можливості для отримання прибутку за межами смартфонів, наприклад, завдяки IoT та електромобілям. Однак ключ до успіху власної операційної системи полягає в тому, щоб надати споживачам унікальний і привабливий досвід. Щоб зберегти лояльність користувачів і прибуток на ринку, що розвивається, вендори повинні інвестувати в спільні дослідження і розробки як програмного, так і апаратного забезпечення, а також зосередитися на взаємопов'язаних функціях, які дають їм конкурентну перевагу", - додав Чжун.



"Canalys очікує, що світовий ринок смартфонів продемонструє помірне зростання в обережному 2024 році, - підкреслює Чжун. - Вендори завершать 2023 рік з відносно здоровим рівнем запасів, що дасть їм можливість відновити бізнес в рамках підготовки до потенційного відновлення попиту. Однак очікується, що регіональні показники будуть відрізнятися через конфлікти та геополітичну напруженість. Тому постачальники повинні залишатися гнучкими та адаптивними у своїх стратегіях, щоб скористатися можливостями зростання в конкретних регіонах. Крім того, необхідний буде ретельний моніторинг кінцевого попиту в різних регіонах для стратегічної оптимізації розподілу ресурсів та уникнення перебоїв. Довгострокове зростання ринку залишається обмеженим через тривалі цикли заміщення на основних ринках. В умовах насиченої ринкової конкуренції вендори повинні постійно вдосконалювати свої можливості та зосереджуватися на оптимізації прибутку та продуктового портфелю".

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