На рынке умных колонок – очередной рекордный квартал

21 декабря 2021 г., 15:55

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Strategy Analytics сообщает об отгрузке на мировой рынок по итогам третьего квартала 2021 г. свыше 39 млн умных колонок. Несмотря на имеющее место перебои с поставками полупроводниковых компонентов, а также логистические проблемы, в историю развития индустрии вписан очередной рекордный квартал – позитивная динамика к прошлому году достигла 10%. Относительно предыдущей календарной четверти, на протяжении которой было отгружено 39 млн устройств, также зафиксирована позитивная динамика.



Продажи умных дисплеев увеличились почти на 19%, до 11,2 млн устройств, тогда как умные колонки начального уровня (без дисплеев) за аналогичный период вышли в плюс на 7%.



Восемнадцать продаваемых за рассматриваемый период моделей из Тор-50 относились к умным дисплеям. Лидирующим продуктом признан Google Nest Hub, разошедшийся тиражом в 1,5 млн экземпляров. Следом разместились Amazon Echo Show 5 и Baidu Xiaodu Zaijia 1c. На рынке в целом наиболее продаваемым устройством оказался Google Nest Mini, продажи которого преодолели отметку в 5 млн шт. В тройку лидеров также вошли Apple HomePod Mini и четвертое поколение Amazon Echo Dot.



На объединенном рынке умных колонок и дисплеев первая позиция сохранилась за Amazon. Следом разместились Google, Baidu, Alibaba и Apple. За счет расширения присутствия игроков из Тор-5 в начальном ценовом сегменте (50-99 долл.) и в сегменте «ultra-low» (49 долл. и ниже) отрыв от более мелких брендов продолжает увеличиваться.

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