Canon представила уличную PTZ-камеру с поддержкой 4K

21 декабря 2021 г., 15:15

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Компания Canon анонсировала обновление линейки камер для дистанционного видеопроизводства.



Как отмечается, компактная и прочная PTZ-модель CR X300 позволит создавать видео с разрешением 4K и передавать данные при помощи различных IP-протоколов. Удобные функции управления и несколько вариантов подключения обеспечивают простую и беспроблемную дистанционную съемку. А прочный корпус, защищенный от воздействия окружающей среды, идеально подходит для съемки на улице, особенно в условиях ограниченного пространства и небольшого бюджета.



CR‑X300 соответствует требованиям к производству профессионального 4K-контента и оснащена новейшей технологией формирования изображений Canon. Процессор DIGIC DV6 позволяет получить великолепное видео в формате 4K UHD с частотой кадров до 30P и 10-битным сигналом с дискретизацией 4:2:2. CMOS-датчик формата 1/2,3 дюйма в сочетании со знаменитой гибридной системой автофокусировки Canon позволяет камере CR‑X300 быстро и точно фокусироваться даже в условиях слабой освещенности. Съемный ИК-фильтр увеличивает качество съемки в темноте, поэтому камера идеально подходит для документальных ТВ-шоу или передач о дикой природе, где действие может происходить ночью. Камера CR‑X300 оснащена передовыми оптическими технологиями Canon: объектив с 20-кратным оптическим зумом, системой стабилизации изображения и максимальной диафрагмой f/1.8 дополнительно повышает качество изображения при съемке без достаточного освещения. Встроенный градиентный нейтральный фильтр с максимальным значением 1/8 позволяет камере так же хорошо снимать и при ярком свете, например солнечным днем.



CR‑X300, как и вся линейка PTZ-камер Canon, поддерживает ряд IP-протоколов для передачи видеоданных, управления камерой и трансляции видео в формате 4K. Эта PTZ‑камера, использующая сетевые технологии Canon, поддерживает такие стандартные протоколы связи, как RTMP/RTMPS, NDI|HX1, RTP/RTSP, а также новый разработанный Canon протокол XC — он обеспечивает передачу потокового видео напрямую в выбранную сеть доставки контента для более эффективного рабочего процесса. Еще одно преимущество протокола XC — это возможность использовать другие PTZ- и видеокамеры, например Cinema EOS, вместе с CR‑X300 в рамках одной производственной системы. Среди других стандартов подключения CR‑X300 — PoE++ (питание через Ethernet), HDMI и 6G-SDI. Такая гибкость позволяет легко интегрировать камеру в имеющиеся системы производства и рабочие процессы.



CR‑X300 оснащена передовым механизмом панорамирования и наклона, скорость которого можно менять от 0,3° до 60° в секунду, чтобы плавно следовать за действием. Новая мощная камера для уличной съемки совместима (по протоколу IP) с недавно выпущенным контроллером Canon RC-IP100 и приложением Remote Camera Control, а также некоторыми контроллерами других производителей — это дает операторам свободу выбирать удобную для себя конфигурацию. Пользовательские настройки изображения, такие же как в камере CR‑N300, позволяют легко приводить в соответствие цвета на видео с CR‑X300 и с других камер Canon из серий Cinema EOS или XF/XA. При этом параметры можно оптимизировать для конкретных условий и жанров съемки: спортивной или портретной, при тусклом свете или свете прожекторов.





Камера CR‑X300 является оптимальным решением для растущего сегмента: дистанционного производства программ вне помещений — записанных заранее или идущих в прямом эфире. Примерами может служить съемка спортивных соревнований или мероприятий в тематических парках. Для использования на улице многие PTZ‑камеры требуется помещать в специальные боксы, в то время как корпус CR‑X300 сам по себе имеет степень защиты от пыли и влаги IP65, покрыт погодоустойчивой краской и оборудован встроенным очистителем объектива, который обеспечивает четкость изображения даже во время дождя. Прочная конструкция может выдержать порывы ветра до 60 м/с и температуру от –15°C. А удобная ручка и вес около 7 кг делают эту модель исключительно портативной и подходящей для съемки в движении.

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