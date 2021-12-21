Українська студія RinGames приєднується до литовського розробника та видавця ігор Nordcurrent

21 декабря 2021 г., 16:35

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Найбільша та найстаріша в країнах Балтії компанія з розробки мобільних та відеоігор Nordcurrent повідомляє, що до групи приєднується українська ігрова студія RinGames.

Як підкреслюється, в результаті 28 розробників, що працюють у Дніпрі, поповнять команду литовської компанії у вже другому її українському офісі – Nordcurrent Dnipro.

Компанії тісно співпрацюють понад 8 років. RinGames брала участь у створенні графіки для таких світових хітів Nordcurrent, як Cooking Fever, Sniper Arena, Murder in the Alps та інших.

Зараз RinGames та Nordcurrent працюють над новою тайм-менеджмент грою Happy Clinic, що знаходиться на останніх стадіях розробки: гра вже доступна у кількох країнах, а світовий реліз призначено на січень 2022 року.

RinGames стала другою українською ігровою студією, яка уклала контракт з Nordcurrent. У 2018 році Nordcurrent придбала іншу українську компанію розробників ігор – Blam! Games Studio в Одесі зі штатом понад 60 людей.

Наразі Nordcurrent Dnipro активно розширює та зміцнює свою команду талантами. Наступного року планується збільшення студії у Дніпрі до 100 співробітників: зараз керівництво компанії займається пошуком та наймом нових співробітників.

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