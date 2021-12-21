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Українська студія RinGames приєднується до литовського розробника та видавця ігор Nordcurrent

21 декабря 2021 г., 16:35
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Українська студія RinGames приєднується до литовського розробника та видавця ігор Nordcurrent

Найбільша та найстаріша в країнах Балтії компанія з розробки мобільних та відеоігор Nordcurrent повідомляє, що до групи приєднується українська ігрова студія RinGames.

Як підкреслюється, в результаті 28 розробників, що працюють у Дніпрі, поповнять команду литовської компанії у вже другому її українському офісі – Nordcurrent Dnipro.

Компанії тісно співпрацюють понад 8 років. RinGames брала участь у створенні графіки для таких світових хітів Nordcurrent, як Cooking Fever, Sniper Arena, Murder in the Alps та інших.

Українська студія RinGames приєднується до литовського розробника та видавця ігор Nordcurrent

Зараз RinGames та Nordcurrent працюють над новою тайм-менеджмент грою Happy Clinic, що знаходиться на останніх стадіях розробки: гра вже доступна у кількох країнах, а світовий реліз призначено на січень 2022 року.

RinGames стала другою українською ігровою студією, яка уклала контракт з Nordcurrent. У 2018 році Nordcurrent придбала іншу українську компанію розробників ігор – Blam! Games Studio в Одесі зі штатом понад 60 людей.

Наразі Nordcurrent Dnipro активно розширює та зміцнює свою команду талантами. Наступного року планується збільшення студії у Дніпрі до 100 співробітників: зараз керівництво компанії займається пошуком та наймом нових співробітників.

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