Уряд активізував співпрацю з партнерами щодо децентралізації енергосистеми

15 апреля 2024 г., 8:45

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Пріоритетний напрямок роботи Уряду та головний виклик — це енергетика. Ворог залучив величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України 12 квітня.



Глава Уряду відзначив, що робота йде у трьох напрямках.



«Перше - це швидкі ремонти, а також відновлення об’єктів генерації та розподілу. Ремонти ідуть 24/7. Вдячні нашим енергетикам. Постійно координуємо потреби. Два дні тому говорили з послами G7. Маємо підтримку Литви, яка передає дуже потрібне обладнання, зокрема для наших ТЕЦ. Говоримо з усіма партнерами», - заявив Денис Шмигаль і додав, що окремо держава працює над питанням збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС до 2,2 ГВт.



Другий напрямок - це децентралізація енергосистеми. За словами прем’єр-міністра, вже є понад 120 малих когенераційних установок.



«Звичайно, що цього недостатньо. Важливо на регіональному рівні активізувати співпрацю з партнерами в цьому напрямку», — підкреслив очільник Уряду.



Третій напрямок - це посилення ППО. Зокрема, Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури.

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