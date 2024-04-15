 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Уряд активізував співпрацю з партнерами щодо децентралізації енергосистеми

15 апреля 2024 г., 8:45
0 
 

Пріоритетний напрямок роботи Уряду та головний виклик — це енергетика. Ворог залучив величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України 12 квітня.

Глава Уряду відзначив, що робота йде у трьох напрямках.

«Перше - це швидкі ремонти, а також відновлення об’єктів генерації та розподілу. Ремонти ідуть 24/7. Вдячні нашим енергетикам. Постійно координуємо потреби. Два дні тому говорили з послами G7. Маємо підтримку Литви, яка передає дуже потрібне обладнання, зокрема для наших ТЕЦ. Говоримо з усіма партнерами», - заявив Денис Шмигаль і додав, що окремо держава працює над питанням збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС до 2,2 ГВт.

Другий напрямок - це децентралізація енергосистеми. За словами прем’єр-міністра, вже є понад 120 малих когенераційних установок.

«Звичайно, що цього недостатньо. Важливо на регіональному рівні активізувати співпрацю з партнерами в цьому напрямку», — підкреслив очільник Уряду.

Третій напрямок - це посилення ППО. Зокрема, Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  