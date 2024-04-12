Apple планує оновити лінійку Mac чипами M4, орієнтованими на АІ

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Apple має намір випустити оновлені комп'ютери наприкінці цього та на початку наступного року, і вони включатимуть нові iMac, бюджетний 14-дюймовий MacBook Pro, високорівневі 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro, а також міні-комп'ютери Mac, йдеться в повідомленні.
Як зазначають експерти, зараз виробники ПК переживають спад після завершення буму продажів, спричиненого пандемією, для роботи та навчання вдома. Галузь повʼязує відродження з новим поколінням ноутбуків і настільних комп'ютерів з більш потужними чипами, які можуть впоратися із завданнями штучного інтелекту, такими як узагальнення документів, без необхідності відправляти дані в хмару.
Intel готує такі чипи, як і конкуренти, включаючи Qualcomm. Reuters повідомляє, що Nvidia також планує використати свою силу в області АІ-чіпів, щоб вийти на ринок ПК з новим чипом вже у 2025 році.
Згідно з повідомленням Bloomberg, Apple планує підкреслити можливості обробки завдань зі штучного інтелекту в нових чипах і те, як це буде інтегроване з наступною версією macOS.
Нещодавно з'явилася інформація, що на щорічнії конференції розробників Apple, що пройде у червні, виробник iPhone може оголосити про нове глобальне партнерство в напрямку штучного інтелекту та представити значні зміни в iOS.
Нагадаємо, що продажі комп'ютерів Mac впали на 27% за останній фінансовий рік, що закінчився у вересні. У жовтні минулого року Apple представила нове покоління чипів M3 і нові комп'ютери MacBook Pro та iMac з їх використанням.
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