Apple планує оновити лінійку Mac чипами M4, орієнтованими на АІ

12 апреля 2024 г., 17:25

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Bloomberg News, посилаючись на свої джерела, повідомила, що Apple наближається до виробництва чипів M4, які матимуть можливості обробки штучного інтелекту. Компанія планує оновити ними кожну модель Mac.

Apple має намір випустити оновлені комп'ютери наприкінці цього та на початку наступного року, і вони включатимуть нові iMac, бюджетний 14-дюймовий MacBook Pro, високорівневі 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro, а також міні-комп'ютери Mac, йдеться в повідомленні.

Як зазначають експерти, зараз виробники ПК переживають спад після завершення буму продажів, спричиненого пандемією, для роботи та навчання вдома. Галузь повʼязує відродження з новим поколінням ноутбуків і настільних комп'ютерів з більш потужними чипами, які можуть впоратися із завданнями штучного інтелекту, такими як узагальнення документів, без необхідності відправляти дані в хмару.

Intel готує такі чипи, як і конкуренти, включаючи Qualcomm. Reuters повідомляє, що Nvidia також планує використати свою силу в області АІ-чіпів, щоб вийти на ринок ПК з новим чипом вже у 2025 році.

Згідно з повідомленням Bloomberg, Apple планує підкреслити можливості обробки завдань зі штучного інтелекту в нових чипах і те, як це буде інтегроване з наступною версією macOS.

Нещодавно з'явилася інформація, що на щорічнії конференції розробників Apple, що пройде у червні, виробник iPhone може оголосити про нове глобальне партнерство в напрямку штучного інтелекту та представити значні зміни в iOS.

Нагадаємо, що продажі комп'ютерів Mac впали на 27% за останній фінансовий рік, що закінчився у вересні. У жовтні минулого року Apple представила нове покоління чипів M3 і нові комп'ютери MacBook Pro та iMac з їх використанням.

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