Salesforce веде переговори про купівлю Informatica

15 апреля 2024 г., 9:35

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Salesforce веде переговори про купівлю компанії Informatica, повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела.



Зазначається, що про угоду може бути оголошено найближчим часом, повідомило джерело агенції, яке побажало залишитися невідомим, оскільки переговори є конфіденційними.



За даними Wall Street Journal, який першим повідомив про переговори між Salesforce та Informatica, ціна, що обговорюється, є нижчою з урахуванням поточного котирування акцій.



Приватна інвестиційна компанія Permira, яка разом з Канадською інвестиційною радою пенсійного плану (CPPIB) володіє контрольним пакетом акцій Informatica (понад 75%), відмовилася від коментарів.



Заснована в 1993 році, Informatica пропонує послуги з управління даними в хмарі на основі підписки, а також допомагає автоматизувати завдання для більш ніж 5 000 активних клієнтів.



Згідно з інформацією на сайті компанії, її клієнтами є Unilever та Deloitte.



Цього року акції Informatica зросли майже на 43%, капіталізація компанії дорівнює 11,35 млрд дол.



У 2015 році компанія була викуплена консорціумом, до якого входили Permira та CPPIB, за 5,3 мільярда доларів.



Шість років Informatica знову стала публічною, і її акції були розміщені на Нью-Йоркській фондовій біржі.



Якщо угода відбудеться, вона стане найбільшою для Salesforce відтоді, як у 2020 році компанія придбала сервіс для обміну повідомленнями на робочому місці Slack Technologies за майже 28 мільярдів доларів.



Стратегія укладання угод Salesforce опинилася під пильною увагою на початку 2023 року, коли інвестори-активісти, зокрема ValueAct Capital та Elliott Management, поставили під сумнів стратегію компанії та підштовхнули керівництво до змін.



У відповідь Salesforce запровадила скорочення витрат і збільшила викуп акцій. Вона також розпустила комітет ради директорів зі злиттів та поглинань.



Salesforce був плідним покупцем. У 2019 році компанія придбала платформу для аналізу даних Tableau Software в рамках угоди з продажу всіх акцій на суму 15,7 мільярда доларів.



В рамках нинішнього ентузіазму щодо штучного інтелекту, який охопив технологічний сектор, було підписано кілька великих угод.



У січні компанія Synopsys, що займається розробкою програмного забезпечення для проектування, погодилася купити меншого конкурента Ansys приблизно за 35 мільярдів доларів. У січні Hewlett Packard Enterprise уклала угоду про купівлю виробника мережевого обладнання Juniper Networks за 14 мільярдів доларів.



За даними Dealogic, найбільша частка угод зі злиття та поглинання у першому кварталі припала на технологічний сектор, який підскочив більш ніж на 42% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав близько 154 млрд дол.

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