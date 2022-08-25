На порталі «Дія» відтепер доступна автоматична реєстрація ТОВ

25 августа 2022 г., 12:55

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«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє про запуск нової послуги на порталі цифрових державних послуг «Дія» – автоматичної реєстрації ТОВ. Послуга реалізована у співпраці з «Мін'юстом» за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.

Аби зареєструвати ТОВ на порталі «Дія» потрібно: авторизуватися, заповнити заяву на реєстрацію ТОВ, вказавши необхідні дані, підписати заяву електронним підписом, після чого система сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ. Завдяки автоматизації громадянам більше не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Якщо заява відповідає усім умовам, ТОВ буде зареєстрований автоматично. Якщо ж не відповідає хоча б одній з умов – реєстрація відбудеться за участі державного реєстратора, онлайн, протягом одного робочого дня.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року запрацювала реєстрація ТОВ із держреєстратором. За цей час послугою скористувалося близько 13 тисяч українців. Тепер з неї фактично усувається людський фактор та скорочується час на її отримання. Як стверджується, тепер відкрити власне товариство з обмеженою відповідальністю можна за декілька хвилин.

«Автореєстрація ТОВ – ще один крок до спрощення спілкування бізнесу із державою. Оскільки такі послуги мають бути простими та зручними. Вони заощаджують не тільки бюджетні гроші для держави, а й час для підприємців, який вони можуть витратити на розвиток власної справи», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

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