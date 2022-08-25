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Zoom продемонструвала рекордно низьке зростання виручки за підсумками другого кварталу

25 августа 2022 г., 11:45

Компанія Zoom Video Communications опублікувала звіт за підсумками другого кварталу.

Анонсовані показники стали одними з найгірших по зростанню продажів - 8% у річному обчисленні.

Виторг Zoom за підсумками кварталу склала 1,1 млрд дол. Чистий прибуток компанії скоротився порівняно з минулим роком майже в сім разів — із 316,9 млн дол. до 45,7 млн дол.

Аналітики прогнозували 1,12 млрд дол. (+10%).

Як кажуть експерти, темпи зростання доходів Zoom знижуються, оскільки рядові користувачі стали рідше користуватися сервісами відеоконференцій, які стали популярними під час пандемії COVID-19. Крім того, компанія стикається з наростаючою конкуренцією.

Тепер компанія очікує, що її річний дохід становитиме 4,39-4,40 млрд дол. порівняно з попереднім прогнозом у 4,53-4,55 млрд дол. Прогноз з прибутку компанія знизила з 3,70-3,77 дол. на акцію до 3, 66-3,69 дол.

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