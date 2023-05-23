На Meta Platforms накладено рекордний штраф у 1,2 млрд євро

23 мая 2023 г., 9:35

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Як пише Reuters, провідний регулятор Європейського Союзу з питань захисту персональних даних оштрафував компанію Meta на рекордні 1,2 мільярда євро за обробку даних користувачів і дав їй п'ять місяців, щоб припинити передачу даних користувачів до Сполучених Штатів.



Штраф від Комісара із захисту даних Ірландії (DPC), був накладений після того, як компанія Meta продовжила передавати дані всупереч рішенню суду ЄС від 2020 року, який визнав недійсним пакт про передачу даних між Євросоюзом та США. Це перевищує попередній рекордний штраф за порушення конфіденційності в ЄС у розмірі 746 мільйонів євро, накладений Люксембургом на Amazon.com у 2021 році.



Боротьба за те, де Facebook зберігає свої дані, почалася десять років тому після того, як австрійський захисник приватності Макс Шремс (Max Schrems) подав судовий позов через ризик шпигунства з боку США у світлі викриттів, зроблених Едвардом Сноуденом.



У заяві Meta йдеться про те, що вона оскаржить рішення суду, в тому числі "невиправданий і непотрібний штраф", який "створює небезпечний прецедент для незліченної кількості інших компаній". Вона також буде домагатися призупинення дії наказів про призупинення через суд.



Гігант соціальних мереж підтвердив очікування того, що новий пакт, який сприятиме безпечній передачі персональних даних громадян ЄС до США, буде повністю впроваджений до того, як він буде змушений призупинити передачу даних.



Це означатиме, що попереднє попередження про те, що припинення передачі даних може призвести до призупинення роботи сервісів Facebook в Європі, не справдиться. "Без можливості передавати дані через кордони інтернет ризикує бути розділеним на національні та регіональні силоси", - сказав Мета.



У березні DPC заявив - офіційні особи ЄС і США сподіваються, що нові рамки захисту даних, узгоджені Брюсселем і Вашингтоном у березні 2022 року, можуть бути готові до липня.



Вища судова інстанція Європи, Європейський суд, розірвав два попередні пакти через занепокоєння щодо стеження з боку США.



Макс Шремс вважає, що плани Meta покладатися на нову угоду в майбутньому при передачі даних навряд чи будуть постійним рішенням. "На мою думку, нова угода має, можливо, 10% шансів на те, що Суд ЄС не знищить її. Якщо американські закони про нагляд не будуть виправлені, Meta, ймовірно, буде змушена зберігати дані ЄС в межах союзу", підкреслив він у своїй заяві.



Ірландський наглядовий орган, який є провідним регулятором ЄС для багатьох провідних світових технологічних компаній через розташування їхніх європейських штаб-квартир в Ірландії, заявив, що наказ про призупинення діяльності може створити прецедент для інших фірм.



DPC заявив, що спочатку не пропонував додати штраф до наказу про призупинення діяльності, але чотири інші наглядові органи ЄС не погодилися, і рекордний штраф був включений після рішення Європейської ради із захисту даних (EDPB).

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