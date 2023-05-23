Нові процесори AmpereOne оснащені 192 ядрами

23 мая 2023 г., 10:25

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Компанія Ampere оголосила про випуск нових процесорів AmpereOne, до складу яких входить рекордна кількість ядер – від 136 до 192. Ці рішення націлені на хмарні ІТ-інфраструктури.



Серед особливостей AmpereOne відзначається підтримка тактової частоти до 3 ГГц. Ці чіпи засновані на реалізації архітектури набору інструкцій Armv8.6+ з двома 128-бітними векторними модулями, що підтримують формати FP16, BF16, INT16 і INT8. У процесорах AmpereOne на кожне ядро припадає 8-канальний асоціативний L2-кеш обсягом 2 МБ. Окрім кешів L1 та L2 у цих чіпах також є системна кеш-пам'ять на 64 МБ. Для новинок заявлений тепло пакет у діапазоні від 200 до 350 Вт залежно від моделі.



Крім того, за заявою Ampere, нові ядра додатково оптимізовані для робочих навантажень і робочих навантажень штучного інтелекту, а також забезпечують збільшення продуктивності та ефективності інструкцій за такт (IPC) без відчутного збільшення площі кристала. Випускається AmpereOne на виробничих потужностях TSMC із використанням техпроцесу класу 5 нм.



Серед переваг нової мікроархетектури заявлено про наявність високоточної технології попередньої вибірки даних L1-кешу, а також відзначаються покращене відновлення після помилкового передбачення розгалуження та усунення неоднозначності пам'яті.



Когерентне з'єднання між мережами забезпечує ефективну пропускну здатність з 64 розподіленими домашніми вузлами та фільтрами стеження на основі каталогів, щоб забезпечити безшовне з'єднання між ядрами. AmpereOne також додає функції керування навантаженням Mesh та забезпечення QoS, що ще більше розширює передбачувану поведінку переміщення даних у продуктах з великою кількістю ядер.



Оскільки нова процесорна платформа оптимізована для хмарних навантажень, в ній підтримується вісім 80-розрядних каналів DDR5 з можливістю використання до 16 модулів на сокет із загальним обсягом ОЗП до 8 ТБ, а також 128 ліній PCIe Gen5 з 32 контролерами та розгалуженням.

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