 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ДСНС протягом доби знешкоджено 145 вибухонебезпечних предметів

23 мая 2023 г., 8:25

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 56 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 145 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 8,23 гектара.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 18 тис. 273 разів, Київщині – 7 тис. 748, Донеччині – 5 тис. 339, Миколаївщині – 4 тис. 935, Херсонщині – 4 тис. 965, Чернігівщині – 4 тис. 623, Сумщині – 2 тис. 42, Черкащині – 1 тис. 108.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 383 тис. 027 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 241 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 86 тис. 179 гектарів.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  