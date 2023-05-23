ДСНС протягом доби знешкоджено 145 вибухонебезпечних предметів

23 мая 2023 г., 8:25

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 56 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 145 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 8,23 гектара.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 18 тис. 273 разів, Київщині – 7 тис. 748, Донеччині – 5 тис. 339, Миколаївщині – 4 тис. 935, Херсонщині – 4 тис. 965, Чернігівщині – 4 тис. 623, Сумщині – 2 тис. 42, Черкащині – 1 тис. 108.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 383 тис. 027 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 241 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 86 тис. 179 гектарів.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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