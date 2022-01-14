Кіберполіція намагається встановити причетних до нічної кібератаки на сайти держструктур

14 января 2022 г., 13:47

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Кіберполіція повідомляє, що в ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на урядові сайти. Як стало відомо, постраждали кілька сайтів українських міністерств та державних сервісів, зокрема: Мінцифри, «Міністерства освіти», «Міністерства закордонних справ», веб-портал «Дія» та інші.

На головній сторінці вказаних ресурсів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не змінено і витоку персональних даних, як стверджується, не відбулося. Мінцифри заявило, що мобільний застосунок «Дія» працює в штатному режимі.

З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси та локалізації технічної проблеми роботу інших урядових сайтів було тимчасово призупинено. Наразі «Департамент кіберполіції Національної поліції України» спільно із «Держспецзв'язку» та «Службою безпеки України» збирають цифрові докази і встановлюють причетних до вчинення кібератак.

Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.

«Сам характер текстів у дефейсі сайтів вказує, що головна мета у цих хакерів – це психологічний тиск і розкачування паніки у суспільстві, тому навіть якщо вони взагалі нічого корисного не дістали, то пафосно напишуть, що забрали все», – вважає Роман Бурко, засновник спільноти InformNapalm.

Фахівці «Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки» вбачають за цією атакою російський слід, на що крім іншого вказує хронологія поширення новини. «Інформація спочатку з’явилась в соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були «зливні бачки». А далі її активно поширили уже російські видання:

04:04 – «"Бойтесь": хакеры взломали сайт Министерства образования Украины» (alternatio.org);

04:14 – «"Бойтесь": на сайте украинского министерства появились угрозы жителям» (ria.ru);

05:00 – «Хакеры взломали сайт министерства образования Украины» (echo.msk.ru);

05:03 – «"Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы» (life.ru) тощо.

І вже вранці новину підхопили українські медіа».

Як пiдкреслюється в доповiдi «Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки», «у контексті цієї атаки важливо розуміти що:

Росія вкидає у кібервійну величезні ресурси, вони навіть успішно атакували США і зламували скриньки політиків. Тому ніхто не може гарантувати 100%-й захист інформації, яка підключена до мережі;

ця кібератака може розглядатись як напад на Україну – оскільки постраждали портали державних органів. А це означає, що за неї Росія має понести відповідальність і санкції – не за горами;

метою кібератаки є психологічний тиск і залякування – про це свідчать хоча б заголовки публікацій «Бойтесь», «Ждите худшего…». Але українці уже давно показали, що не з лякливих. Тому варто не панікувати, а зберігати спокій;

всупереч твердженню хакерів, особисті дані українців не постраждали».

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній