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Мобільні цифрові валізи дозволять надавати громадянам адмінпослуги вдома та у віддалених населених пунктах

27 апреля 2022 г., 12:55

«Міністерство цифрової трансформації України» спільно з «Фондом Східна Європа» та за фінансування Швейцарії реалізують проєкт мобільних цифрових валіз. Це пересувні робочі місця адміністраторів ЦНАП. Завдяки їм люди з інвалідністю, похилого віку та всі, хто не може відвідати ЦНАП особисто, зможуть отримати адмінпослуги вдома.

Також мобільні валізи призначені для надання адміністративних послуг у віддалених населених пунктах громади, що особливо актуально під час війни.

Наразі цифрові валізи в пілотному режимі будуть передані громадам у цільових регіонах програми: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.

Мобільні цифрові валізи дозволять надавати адмінпослуги вдома та у віддалених населених пунктах громади

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