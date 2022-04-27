С початку війни «Укртелеком» відновив послуги у понад 1200 населених пунктах

27 апреля 2022 г., 12:05

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Минулого тижня аварійно-ремонтні бригади «Укртелекому» відновили послуги інтернету у 57 населених пунктах України



Станом на 25 квітня мережа в цілому працює стабільно. Послуги інтернет-доступу надаються у 85% населених пунктів, підключених до мережі оператора, телефонії – у 95% і доступні у всіх областях, крім Луганської. Протягом минулого тижня аварійно-ремонтні бригади АТ «Укртелеком» відновлювали телекомпослуги у 57 населених пунктах України у різних областях, найбільше у Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій.



Продовжуються роботи у звільнених від російських загарбників та розмінованих районах Київщини. Проведено низку ремонтів у різних населених пунктах, зокрема і в найбільш постраждалих містах і районах Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Іванкова та інших. Зараз послуги інтернету і телефонії від Укртелекому доступні у 130 населених пунктах, охоплених мережею оператора в області.



Виконано роботи і у Тростянецькому районі Сумщини.



На Чернігівщині, де роботи безумовно координуються з піротехнічними підрозділами ДСНС, які щодня розмінують звільнені міста і сіла, було відновлено інтернет-доступ для абонентів у кількох населених пунктах. Наприклад, в смт Березна під час обстрілів було пошкоджено електроживлення обладнання, тому фахівцям довелося змінювати схему організації зв’язку, що дозволило відновити сервіси без безпосередній подачі електроенергії. Також в області відремонтовано лінії і відновлено надання інтернету для абонентів міста Ічня та смт Ріпки.



Не припиняються ремонтні роботи і у Харкові, де внаслідок регулярних ракетних та артилерійських обстрілів руйнуються кабельні мережі Укртелекому. В умовах постійної загрози повітряної атаки, під звуки сирен, аварійники Харківської філії Укртелекому оперативно відновили працездатність дванадцяти десятигігабітних каналів інтернет-зв’язку після обстрілів, повернувши з’єднання для частини абонентів міста-героя.



У Донецькій області, незважаючи на подвійне пошкодження волоконно-оптичної лінії, фахівці зробили все можливе і досить швидко повернули зв'язок для абонентів міст Лиман, Констянтинівка, Бахмут, Торецьк, Дружківка, Слов`янськ, Краматорськ.



Загалом з кінця лютого аварійникам Укртелекому, докладаючи максимум зусиль, вдалося відновити послуги зв’язку у понад 1200 населених пунктах і 300 тисяч абонентів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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