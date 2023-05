SpaceX провела 30-ту місію за рік та запустила ще 51 супутник Starlink

11 мая 2023 г., 16:39

Компанія SpaceX 10 травня запустила на орбіту чергову велику партію своїх інтернет-супутників Starlink і посадила ракету, що повернулася, на корабель у морі.





Ракета Falcon 9 з 51 супутниками Starlink стартувала з каліфорнійської бази Космічних сил Ванденберг за розкладом.





Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після старту, як і було заплановано. Він приземлився на безпілотний корабель Of Course I Still Love You компанії SpaceX, який знаходився в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.





Це була вже 30-та орбітальна місія SpaceX у 2023 році.

