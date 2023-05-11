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SpaceX провела 30-ту місію за рік та запустила ще 51 супутник Starlink

11 мая 2023 г., 16:39
Компанія SpaceX 10 травня запустила на орбіту чергову велику партію своїх інтернет-супутників Starlink і посадила ракету, що повернулася, на корабель у морі.

Ракета Falcon 9 з 51 супутниками Starlink стартувала з каліфорнійської бази Космічних сил Ванденберг за розкладом.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після старту, як і було заплановано. Він приземлився на безпілотний корабель Of Course I Still Love You компанії SpaceX, який знаходився в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

Це була вже 30-та орбітальна місія SpaceX у 2023 році.
 

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