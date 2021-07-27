Мировой рынок процессоров для планшетов вырос на 33%

27 июля 2021 г., 16:48

Пятый квартал кряду мировой рынок процессоров для планшетов отчитывается ростом в натуральном и денежном выражениях. По оценкам Strategy Analytics, общая выручка увеличилась на 33% "YoY", до 761 млн долл.



В число ключевых чипмейкеров, исходя из выручки, вошли Apple, Intel, Qualcomm, MediaTek и Samsung LSI. Безоговорочное лидерство принадлежит Apple с долей рынка в 59%. Достигнутый результат оказался для компании лучшим за последние девять лет, благодаря новым 5нм-процессорам А14 Bionic и процессору Silicon M1. Следом разместились Intel (14%) и Qualcomm (10%).



Исходя из объема поставок (+92% "YoY"), MediaTek оказалась лучшей в сегменте non-iPad за счет чипов для Amazon, Lenovo, Samsung и Asus.

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