Bosch и VW собирают данные в реальном времени для создания дорожных профилей

27 июля 2021 г., 17:39

0

Tweet

По сообщению Bosch, компания создает собственные дорожные профили, для чего используются данные, которые собираются в реальном времени автомобилями VW Golf 8-го поколения.



Если в будущем автомобили начнут передвигаться самостоятельно, им потребуются предельно точные цифровые карты, а также возможность максимально точно определять своё местоположение в пространстве. На это как раз нацелены дорожные профили Bosch: используя информацию, поступающую с радарных и видео-датчиков, а также с различных датчиков движения транспортного средства, они дополняют обычные навигационные карты дополнительными слоями для более точного контроля движения. Все эти дополнительные слои полностью совместимы с обычными форматами карт. Данные, получаемые в реальном времени, используются Bosch для дополнительной прорисовки слоёв. Начиная с 2023 года транспортные средства получат дорожные профили Bosch вместе с базовым набором цифровых сервисов. Bosch планирует использовать поступающие данные для непрерывного расширения и обновления профилей. Конечно, полный потенциал многослойных карт раскрывается только в транспортных средствах с 2-м уровнем автономности и выше, однако они также дают преимущества и более простым автомобилям. «Чем больше транспортных средств передают информацию, тем больше и точнее становится база данных для автономного вождения», – рассказывает Др. Пиллин.





Находясь в дороге, каждый автомобиль Golf 8 использует различные датчики для сбора информации о таких отличительных чертах своего пути, как дорожные знаки, отбойники, ямы и полосы разметки. Далее каждый автомобиль с помощью облачных решений VW анонимно отсылает эти данные в облачное хранилище Bosch. Более того, отправляются только те данные, которые относятся к прорисовке дополнительных слоёв карт. На базе полученной информации в облачном хранилище Bosch создаются дорожные профили, являющиеся цифровыми двойниками окружающего автомобиль пространства.



Благодаря дорожным профилям Bosch, транспортное средство может более точно определять своё местоположение в пространстве: каждый автомобиль в реальном времени сравнивает данные, поступающие с датчиков, с цифровой копией пространства. Такое сопоставление позволяет определять, например, позицию в полосе движения с точностью до нескольких десятков сантиметров относительно высокоточной карты. Использование радарных сенсоров позволяет добиваться высокой точности локализации даже в таких сложных погодных условиях, как туман, дождь и снегопад, когда видео-датчики бессильны.



Дорожные профили также позволяют сделать перемещение автономных автомобилей в продольном и поперечном направлениях более безопасным и комфортным, так как они содержат не только информацию об отличительных чертах дороги, но и о её геометрических параметрах, расположении полос, дорожных знаках и установленных скоростных ограничениях. При этом они включают даже такую специфичную информацию, как поведение водителей на данном участке дороги. Например, какую траекторию движения водитель выбирает в данном повороте? За сколько метров до перекрёстка люди начинают тормозить? Как они себя ведут, совершая перестроение из полосы в полосу до поворота? Чтобы ответить на все эти вопросы, система использует данные с датчиков движения: скорость, угол поворота, скорость вращения колёс. В будущем дорожные профили начнут предоставлять эти же данные транспортным средствам, что помочь сделать автономное вождение максимально естественным, комфортным и безопасным, насколько это возможно.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0

Tweet