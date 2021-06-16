Мировой рынок планшетов вырос на 53%

16 июня 2021 г., 11:05

После затяжного периода спада, в разгар пандемии COVID-19 мировой рынок планшетов демонтирует признаки уверенного восстановления. Благодаря массовой организации мест удаленной работы и связанного с этим процессом повышенного спроса на мобильные устройства с большой диагональю экрана, глобальные поставки планшетов, по версии Counterpoint Research, увеличились на 19% «YoY». Оставаясь на траектории роста, в первом квартале 2021 г. количество отгруженных устройств выросло на 53% «YoY». Тем не менее, в квартальном сравнении спад достиг 22%, что объясняется сравнением с периодом рекордных, за последние пять лет, поставок.

Отгрузив в 2020 г. на 33% больше планшетов, нежели годом ранее, лидер рынка — Apple — продолжил уверенное развитие и в начале нынешнего года. По итогам начальной четверти подконтрольная вендору доля расширилась до 37%. На модели iPad начального уровня пришлось свыше половины (56%) квартальных поставок, тогда как вклад семейств iPad Air и iPad Pro составил 19% и 18% соответственно.

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