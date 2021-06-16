Майский рейтинг киберугроз возглавил банковский троян Trickbot

16 июня 2021 г., 10:25

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Команда исследователей Check Point Research представила отчет Global Threat Index о самых активных угрозах за май 2021 г. Банковский троян Trickbot, впервые вошедший в топ-лист в апреле 2019 г., теперь занял первое место, а Dridex (который в последние месяцы на фоне глобального всплеска шифровальщиков был одной из самых популярных вредоносных программ), вышел из рейтинга.

Первое место в майском рейтинге занимает Trickbot – ботнет и банковский троян, который может красть финансовые и учетные данные, личную информацию. Он также способен распространять программы-вымогатели, например, Ryuk. Trickbot постоянно дополняется новыми возможностями, функциями и векторами распространения. Это гибкое и настраиваемое вредоносное ПО, которое может распространяться в рамках многоцелевых кампаний. Trickbot стал особенно популярным после ликвидации ботнета Emotet в январе и попал в заголовки новостей, когда «Министерство юстиции США» предъявило обвинение гражданке Латвии за ее роль в создании и распространении Trickbot.

С начала года специалисты Check Point наблюдают значительный рост кибератак на предприятия. По сравнению с маем 2020 г. количество кибератак в Северной и Южной Америке увеличилось на 70%, в регионе EMEA – на 97%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на ошеломляющие 168%.

Наиболее активное вредоносное ПО в мае:

Самым распространенным в мире вредоносным ПО стал Trickbot, атаковавший 8% организаций по всему миру. За ним следуют XMRig и FormBook, затронувшие по 3% организаций каждый.

XMRig – программное обеспечение с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 г. Используется для майнинга криптовалюты Monero;

FormBook – впервые обнаружен в 2016 г.: это инфостилер, предназначенный для ОС Windows. На подпольных хакерских форумах он позиционируется как MaaS из-за его развитых методов уклонения и относительно низкой цены. FormBook собирает учетные данные из различных веб-браузеров, делает снимки экрана, отслеживает и регистрирует на нажатие клавиш, а также может загружать и выполнять файлы в соответствии с приказами своего командного сервера.

Наиболее эксплуатируемой уязвимостью, затронувшей 48% организаций во всем мире, стала «Раскрытие информации в хранилище Git на веб-сервере». На втором и третьем месте «Удаленное выполнение кода в заголовках HTTP (CVE-2020-13756)» и «Удаленное выполнение кода MVPower DVR» с охватом 47,5 и 46% соответственно.

Самыми активными угрозами для мобильных устройств стали xHelper, Triada и Hiddad.

xHelper – вредоносное приложение для Android, активно с марта 2019 года, используется для загрузки других вредоносных приложений и отображения рекламы. Приложение способно скрываться от пользовательских и мобильных антивирусных программ и переустанавливаться, если пользователь удаляет его;

Triada – модульный бэкдор для Android, предоставляющий права суперпользователя для загруженного вредоносного ПО;

Hiddad – модульный бэкдор для Android, который предоставляет права суперпользователя для загруженного вредоносного ПО, а также помогает внедрить его в системные процессы. Он может получить доступ к ключевым деталям безопасности, встроенным в ОС, что позволяет ему получать конфиденциальные данные пользователя.

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