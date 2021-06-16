Создан простой метод получения эпсилон-оксида железа для работ с частотами 6G

16 июня 2021 г., 11:45

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Группа ученых из МФТИ разработала быстрый метод получения эпсилон-оксида железа — была продемонстрирована его перспективность для применения в устройствах связи нового поколения. Работа опубликована в журнале Королевского химического сообщества Journal of Materials Chemistry C.



Как отмечается, неординарные магнитные свойства этого материала делают его одним из самых востребованных, например для устройств связи грядущего поколения 6G и для высоконадежных приборов магнитной записи.



Оксид железа (III) является одним из самых распространенных оксидов на планете. Чаще всего он встречается в виде минерала гематита (или альфа-оксида железа, α-Fe2O3). Другой стабильной и распространенной модификацией является маггемит (или гамма-модификация, γ-Fe2O3). Первый материал широко используется в промышленности как красный пигмент, а второй — в качестве среды для магнитной записи. Обе модификации отличаются не только кристаллической структурой (альфа-оксид железа имеет гексагональную сингонию, а гамма-оксид — кубическую), но и магнитными свойствами



Помимо этих форм оксида железа (III), существуют более экзотические модификации, например эпсилон-, бета-, дзета- и даже аморфная. Наиболее привлекательной фазой является именно эпсилон-оксид железа, ε-Fe2O3. Данная модификация обладает экстремально высокой коэрцитивной силой (способностью материала сопротивляться внешнему магнитному полю). Сила достигает 20 кЭ при комнатной температуре, что сравнимо с параметрами магнитов на основе дорогостоящих редкоземельных элементов. Кроме того, данный материал поглощает электромагнитное излучение в субтерагерцовом диапазоне частот (100–300 ГГц) за счет эффекта естественного ферромагнитного резонанса.Частота такого резонанса является одним из критериев для применения материалов в устройствах беспроводной связи — 4G-стандарт использует мегагерцы, а 5G — десятки гигагерц. Субтерагерцовый диапазон планируется использовать в качестве рабочего в беспроводных технологиях шестого поколения (6G), которое готовится к активному внедрению с начала 2030-х годов.



Полученный учеными материал применим для производства преобразующих или поглощающих устройств на данных частотах. Например, с использованием композитных нанопорошков ε-Fe2O3 можно будет делать краски, поглощающие электромагнитные волны, и таким образом экранировать помещения от посторонних сигналов и защищать сигнал от перехвата извне. Сам же ε-Fe2O3 можно применять в устройствах приема 6G-сигнала.



Эпсилон-оксид железа — чрезвычайно редкая и трудная в получении форма окиси железа. На сегодня его получают в очень малых количествах, причем сам процесс получения занимает до месяца. Конечно, в такой ситуации речь о широком применении не идет. Авторы исследования разработали методику ускоренного синтеза эпсилон-оксида железа, которая позволяет сократить время синтеза до одного дня (то есть проводить полный цикл более чем в 30 раз быстрее!) и увеличить количество получаемого продукта. Методика проста в воспроизведении, дешева и может быть легко внедрена в промышленность, а необходимые для проведения синтеза материалы — железо и кремний — являются одними из самых распространенных на Земле элементов.



Несмотря на то, что фаза эпсилон-оксида железа была получена в чистом виде сравнительно давно, в 2004 году, из-за сложного синтеза она до сих пор не находит промышленного применения, например в качестве среды для магнитной записи информации. Сейчас же открываются новые перспективы.

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