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Мировой рынок печатной периферии растет третий квартал кряду

21 мая 2021 г., 17:15
Мировой рынок печатной периферии растет третий квартал кряду

Наблюдатели отмечают стабильный рост мирового рынка печатной периферии. По данным IDC, с января по март 2021 г. глобально отгружено почти 25,5 млн принтеров, копиров и МФУ формата печати А2-А4, что позволило на 19,3% улучшить результат годичной давности. В денежном выражении рынок вырос на 10,8%, достигнув отметки в 10,9 млрд долл.

Как и в предыдущем квартале, основным двигателем роста выступали устройства из ценовой категории «low-end». Объединяющий струйные модели сегмент отчитался ростом поставок на 37,0%. Лазерное направление показало более скромный рост — в пределах 3,6%.

Лучшую динамика роста — 31,0% «YoY» — показали страны Азиатско-тихоокеанского региона (за исключением Японии и Китая). Китай и Западая Европа выросли на 25,4% и 18,9% соответственно.

Третий квартал кряду HP опережает остальных вендоров из Тор-5 в части увеличения поставок по измерителю «YoY».

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