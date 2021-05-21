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Самый тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA от Lenovo стоит от 100577 грн

21 мая 2021 г., 17:45
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Самый тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA от Lenovo стоит от 100577 грн

Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок самого тонкого устройства 2-в-1 премиальной линейки ThinkPad X1 — ThinkPad X1 Titanium YOGA. При толщине около 11 мм новинка базируется на платформе Intel Evo и получила сенсорный экран с возможностью вращаться на 360 градусов.

Самый тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA от Lenovo стоит от 100577 грн

Этот ноутбук оптимизирован для работы в условиях «новой нормы», так как в нем воплотили новую концепцию самого тонкого бизнес-устройства. Отмечается, что при любых условиях ноутбук сохраняет премиальный вид, ведь на корпусе со специальным титановым покрытием практически не остаются отпечатки пальцев. Форм-фактор позволяет адаптировать устройство и легко трансформировать его под любые сценарии использования в условиях удаленной работы. Ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA можно использовать как планшет благодаря сенсорному экрану, который оборачивается, либо в режиме «стенд» или «тент». Стилус в комплекте гарантирует комфорт при работе с сенсорным экраном и позволяет делать заметки «от руки». Поддержка стандарта связи Wi-Fi 6 обеспечивает бесперебойное подключение в условиях нестабильного интернета. Чтобы быть всегда на связи, можно выбрать конфигурацию устройства с поддержкой 4G/5G.

Самый тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA от Lenovo стоит от 100577 грн

«С каждым годом поколения процессоров меняются, ноутбуки становятся тоньше, легче, увеличивается автономность и расширяются возможности беспроводных устройств. Это позволяет работать в любом месте и быть свободней. Мы в Lenovo давно были технологически готовы к условиям «новой нормы» и продолжаем адаптироваться к изменениям. Сегодня клиенты требуют еще большей гибкости. Флагманская линейка ThinkPad X1 создана для требовательных бизнес-пользователей, которым важна надежность и комфорт при любых условиях», — комментирует Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине.

Благодаря платформе Intel Evo устройство поддерживает современный режим ожидания — система моментально «просыпается» и подключается к интернету. Во время насыщенного рабочего дня не нужно отвлекаться на подзарядку, ведь аккумулятор обеспечивает до 11 часов автономной работы, а технология Rapid Charge за час поможет восстановить заряд от 0 до 80%. Как и все устройства линейки ThinkPad, новинка оснащена удобной клавиатурой, защищенной от жидкости. Клавиатура также позволяет комфортно работать в условиях плохого освещения благодаря белой светодиодной подсветке. С помощью специальных функциональных клавиш F9-F11 можно отвечать, совершать и заканчивать конференц-звонки без лишних движений. Intel Evo также обеспечивает быструю передачу данных через два порта Thunderbolt 4. В ноутбук встроены четыре микрофона, которые воспринимают звук на 360 градусов и могут хорошо улавливать голос на расстоянии до 4 метров. Конфигурация включает до 16 ГБ оперативной памятии SSD до 1 ТБ (в максимальной конфигурации).

Самый тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA от Lenovo стоит от 100577 грн

Ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA получил 13,5-дюймовый экран с разрешением 2256×1504 при соотношении сторон 3:2. Для него заявлен 100% охват цветового пространства sRGB и яркость до 450 нит.

Самое тонкое устройство в истории линейки ThinkPad оснащено видеокартой Intel Iris Xe и процессором Intel Core 11-го поколения. Ноутбук также поддерживает технологию Dolby Vision и Dolby Atmos Speaker System.

Как и все устройства ThinkPad, новинка прошла проверки по стандарту Министерства обороны США MIL-STD-810H,что призвано надежно защитить данные от внешних факторов. В экстремальных условиях или в таких обыденных ситуациях, как пролитый кофе, ThinkPad X1 Titanium YOGA, обеспечит целостность информации. Изнутри систему защищают обновленные решения безопасности ThinkShield, возможности искусственного интеллекта и биометрические средства, поэтому только владелец сможет получить доступ к ноутбуку. Для быстрого входа в устройство встроен сканер отпечатков пальцев Match-on-chip. Чтобы получить доступ без прикосновения, можно использовать инфракрасную камеру, которая позволяет мгновенно выводить систему из спящего режима. ThinkPad X1 Titanium YOGA охраняет данные даже на расстоянии: технология обнаружения присутствия человека автоматически блокирует устройство, когда пользователь удаляется.

Самый тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA от Lenovo стоит от 100577 грн

Все продукты бренда Think поддерживают корпоративную версию ПО Lenovo Vantage. Она позволяет интуитивно понятно и просто управлять устройствами и настраивать систему в соответствии с потребностями пользователя. ИТ-администраторы могут управлять возможностями устройств через внутреннюю сеть и настраивать время проверки и установки обновлений в условиях «новой нормы» благодаря версии Vantage для бизнес-устройств. С приложением возможно удаленно настраивать производительность батареи, микрофона, дисплея и камеры для оптимизации аудиовизуального опыта. Vantage защищает бизнес-устройства от внешних угроз благодаря выявлению ненадежных сетей Wi-Fi, автоматическому обновлению BIOS и встроенного ПО. С программой можно обойтись без помощи ИТ-специалистов и самостоятельно делать системные обновления.

Данная версия Vantage бесплатно включена во все новые продукты бренда Think. Пользователи могут загрузить последнюю версию в Microsoft Store и на сайте поддержки Lenovo.

Напомним, что на все модели ThinkPad предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

Ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA доступен на украинском рынке в сером (Titanium) цвете по цене от 100577 грн.

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