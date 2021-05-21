Самый тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA от Lenovo стоит от 100577 грн

21 мая 2021 г., 17:45

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Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок самого тонкого устройства 2-в-1 премиальной линейки ThinkPad X1 — ThinkPad X1 Titanium YOGA. При толщине около 11 мм новинка базируется на платформе Intel Evo и получила сенсорный экран с возможностью вращаться на 360 градусов.

Этот ноутбук оптимизирован для работы в условиях «новой нормы», так как в нем воплотили новую концепцию самого тонкого бизнес-устройства. Отмечается, что при любых условиях ноутбук сохраняет премиальный вид, ведь на корпусе со специальным титановым покрытием практически не остаются отпечатки пальцев. Форм-фактор позволяет адаптировать устройство и легко трансформировать его под любые сценарии использования в условиях удаленной работы. Ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA можно использовать как планшет благодаря сенсорному экрану, который оборачивается, либо в режиме «стенд» или «тент». Стилус в комплекте гарантирует комфорт при работе с сенсорным экраном и позволяет делать заметки «от руки». Поддержка стандарта связи Wi-Fi 6 обеспечивает бесперебойное подключение в условиях нестабильного интернета. Чтобы быть всегда на связи, можно выбрать конфигурацию устройства с поддержкой 4G/5G.

«С каждым годом поколения процессоров меняются, ноутбуки становятся тоньше, легче, увеличивается автономность и расширяются возможности беспроводных устройств. Это позволяет работать в любом месте и быть свободней. Мы в Lenovo давно были технологически готовы к условиям «новой нормы» и продолжаем адаптироваться к изменениям. Сегодня клиенты требуют еще большей гибкости. Флагманская линейка ThinkPad X1 создана для требовательных бизнес-пользователей, которым важна надежность и комфорт при любых условиях», — комментирует Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине.

Благодаря платформе Intel Evo устройство поддерживает современный режим ожидания — система моментально «просыпается» и подключается к интернету. Во время насыщенного рабочего дня не нужно отвлекаться на подзарядку, ведь аккумулятор обеспечивает до 11 часов автономной работы, а технология Rapid Charge за час поможет восстановить заряд от 0 до 80%. Как и все устройства линейки ThinkPad, новинка оснащена удобной клавиатурой, защищенной от жидкости. Клавиатура также позволяет комфортно работать в условиях плохого освещения благодаря белой светодиодной подсветке. С помощью специальных функциональных клавиш F9-F11 можно отвечать, совершать и заканчивать конференц-звонки без лишних движений. Intel Evo также обеспечивает быструю передачу данных через два порта Thunderbolt 4. В ноутбук встроены четыре микрофона, которые воспринимают звук на 360 градусов и могут хорошо улавливать голос на расстоянии до 4 метров. Конфигурация включает до 16 ГБ оперативной памятии SSD до 1 ТБ (в максимальной конфигурации).

Ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA получил 13,5-дюймовый экран с разрешением 2256×1504 при соотношении сторон 3:2. Для него заявлен 100% охват цветового пространства sRGB и яркость до 450 нит.

Самое тонкое устройство в истории линейки ThinkPad оснащено видеокартой Intel Iris Xe и процессором Intel Core 11-го поколения. Ноутбук также поддерживает технологию Dolby Vision и Dolby Atmos Speaker System.

Как и все устройства ThinkPad, новинка прошла проверки по стандарту Министерства обороны США MIL-STD-810H,что призвано надежно защитить данные от внешних факторов. В экстремальных условиях или в таких обыденных ситуациях, как пролитый кофе, ThinkPad X1 Titanium YOGA, обеспечит целостность информации. Изнутри систему защищают обновленные решения безопасности ThinkShield, возможности искусственного интеллекта и биометрические средства, поэтому только владелец сможет получить доступ к ноутбуку. Для быстрого входа в устройство встроен сканер отпечатков пальцев Match-on-chip. Чтобы получить доступ без прикосновения, можно использовать инфракрасную камеру, которая позволяет мгновенно выводить систему из спящего режима. ThinkPad X1 Titanium YOGA охраняет данные даже на расстоянии: технология обнаружения присутствия человека автоматически блокирует устройство, когда пользователь удаляется.

Все продукты бренда Think поддерживают корпоративную версию ПО Lenovo Vantage. Она позволяет интуитивно понятно и просто управлять устройствами и настраивать систему в соответствии с потребностями пользователя. ИТ-администраторы могут управлять возможностями устройств через внутреннюю сеть и настраивать время проверки и установки обновлений в условиях «новой нормы» благодаря версии Vantage для бизнес-устройств. С приложением возможно удаленно настраивать производительность батареи, микрофона, дисплея и камеры для оптимизации аудиовизуального опыта. Vantage защищает бизнес-устройства от внешних угроз благодаря выявлению ненадежных сетей Wi-Fi, автоматическому обновлению BIOS и встроенного ПО. С программой можно обойтись без помощи ИТ-специалистов и самостоятельно делать системные обновления.

Данная версия Vantage бесплатно включена во все новые продукты бренда Think. Пользователи могут загрузить последнюю версию в Microsoft Store и на сайте поддержки Lenovo.

Напомним, что на все модели ThinkPad предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

Ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA доступен на украинском рынке в сером (Titanium) цвете по цене от 100577 грн.

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