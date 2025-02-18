Минулого року резиденти Дія.City сплатили понад 18 млрд грн податків

18 февраля 2025 г., 12:35

Міністерство цифрової трансформації України інформує, що резиденти спеціального правового та податкового простору для IT-компаній Дія.City у 2024 році сплатили більш як 18 млрд грн податків.

В першу п’ятірку найбільших платників увійшли: Monobank; FAVBET Tech; SoftServe; Український процесинговий центр та EPAM Systems.

За даними Мінцифри, податкові умови Дія.City створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії – низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових.

Зараз у просторі діють наступні податкові умови. Податки на працю – 5% ПДФО + 5% військового збору + ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати. Податки на прибуток компанії – 9% на виведений капітал або 18% на прибуток.

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