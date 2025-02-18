xAI випустила флагманську модель штучного інтелекту Grok 3

18 февраля 2025 г., 13:35

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Компанія Ілона Маска xAI у вівторок представила свою нову модель штучного інтелекту Grok 3, стверджуючи, що вона перевершує аналоги від OpenAI і китайської DeepSeek на основі попереднього тестування. Останні базувалися на стандартизованих іспитах з математики, природничих наук і кодування.

«Ми дуже раді представити Grok 3, який, на нашу думку, на порядок перевершує Grok 2 за дуже короткий проміжок часу», - заявив Маск під час трансляції презентації.

Як повідомляє CNBC, команда xAI також заявила, що запускає новий продукт під назвою Deep Search, який буде діяти як «пошукова система наступного покоління».

Grok 3 буде доступний для преміум-передплатників соцмережі X в США, починаючи з вівторка. Сервіс також відкриють за окремою підпискою для веб-версій моделі та додатків. У додатку будуть доступні два режими: Think - для стандартних запитів та Big Brain - для складних завдань.

Ілон Маск назвав нову модель «страшенно розумною» з потужними можливостями міркування, стверджуючи, що вона перевершила всі інші існуючі моделі у внутрішніх тестах xAI.

xAI стверджувала, що рання ітерація Grok 3 отримала кращі оцінки, ніж існуючі конкуренти на Chatbot Arena - краудсорсинговому веб-сайті, на якому різні моделі штучного інтелекту змагаються між собою в сліпих тестах.

У компанії заявили, що Grok 3 має розвинені здібності до міркування. «Ми бачимо зачатки креативності», - наголосив Маск. На презентації Grok 3 зміг розрахувати вікно для польоту на Марс і повернення ракети на Землю.

Наприкінці демонстрації продукту Ілон Маск заявив, що компанія продовжуватиме вдосконалювати модель. «Ми повинні підкреслити, що це свого роду бета-версія, а це означає, що спочатку слід очікувати деяких недосконалостей, але ми будемо покращувати її швидко, майже щодня», - заявив він, додавши, що голосовий помічник для моделі буде випущений пізніше.

Слід також зазначити, що xAI побудувала суперкомп'ютер Colossus для навчання АІ. За словами компанії, минулого року система використовувала кластер з 100 000 передових графічних процесорів Nvidia. У вівторок було повідомлення, що розмір кластера графічних процесорів для навчання Grok 3 подвоєно.

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