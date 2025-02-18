Частка AMD у сегменті серверних процесорів досягла 25,1%

18 февраля 2025 г., 11:45

За даними звіту Mercury Research, наведеними в публікації Tomshardware, компанія AMD продовжує набирати обертів на ринку серверних процесорів, досягнувши рекордно високої частки ринку в четвертому кварталі 2024 року. Частка компанії сягнула 25,1%, що відображає зростання на 2% у річному обчисленні та приріст на 0,9% порівняно з попереднім кварталом. Хоча позиції Intel, як і раніше, дуже міцні, але для їх утримання їй доводиться вдаватися до додаткових стимулів у вигляді зниження цін.



Що стосується доходів, то частка AMD у грошовому обчисленні в сегменті серверів зросла до 35,5 %, що свідчить про зростання на 3,7 пункта порівняно з минулим роком і на 1,6 пункта порівняно з попереднім кварталом. Такий значний стрибок свідчить про те, що AMD не тільки продає більше серверних процесорів, а й захоплює все більшу частину високоприбуткового ринку високопродуктивних рішень. Ба більше, у четвертому кварталі 2024 року підрозділ AMD, що спеціалізується на центрах обробки даних, обігнав аналогічний підрозділ Intel. При цьому продажі процесорів Intel для дата-центрів досягли найнижчого рівня за останні 13 років.

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