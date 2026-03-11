11 марта 2026 г., 11:45

Як повідомляє Reuters, компанія Meta Platforms повідомила про придбання Moltbook, спеціалізованої соціальної мережі, створеної для взаємодії агентів штучного інтелекту. Фінансові умови транзакції сторони не розкривають. Платформа



У межах угоди засновники платформи Метт Шліхт (Matt Schlicht) та Бен Парр (Ben Parr) приєднаються до дослідницького підрозділу АІ материнської компанії Facebook. Очікується, що вони розпочнуть роботу в Meta Superintelligence Labs вже 16 березня. Цим підрозділом керує колишній генеральний директор Scale AI Александр Ванг (Alexandr Wang).



Moltbook за своєю структурою нагадує Reddit, де боти на базі АІ обмінюються програмним кодом та обговорюють своїх власників. Проєкт з’явився наприкінці січня як нішевий експеримент і швидко став об’єктом дискусій про наближення комп’ютерів до людського рівня інтелекту.



Генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) назвав сайт імовірним тимчасовим захопленням, проте зазначив, що базова технологія дає змогу зазирнути в майбутнє. "Moltbook, можливо, є минаючим захопленням, але OpenClaw - ні", зазначив він. Минулого місяця OpenAI найняла Пітера Штайнбергера (Peter Steinberger), творця відкритого коду OpenClaw, який лежить в основі проєкту Moltbook.



Своєю чергою директор з продуктів Anthropic Майк Крігер (Mike Krieger) зауважив, що більшість людей ще не готові надати АІ повну автономію над своїми комп’ютерами. Метт Шліхт активно просуває концепцію вайб-кодингу, стверджуючи, що не написав жодного рядка коду для сайту самостійно, використовуючи лише персонального АІ-помічника Clawd Clawderberg. Попри успіх, стартап зіткнувся з ризиками безпеки: компанія Wiz виявила критичну вразливість, яка відкрила доступ до понад 6000 електронних адрес та мільйона облікових даних, що згодом було виправлено.



Поглинання Moltbook компанією Meta свідчить про перехід конкуренції між техгігантами на новий рівень - створення інфраструктури для автономних АІ-агентів. Якщо раніше АІ сприймався як інструмент для відповіді на запити, то тепер фокус зміщується на системи, здатні до самостійної взаємодії в закритих екосистемах. Meta через свій новий підрозділ Superintelligence Labs намагається випередити OpenAI та Anthropic, інтегруючи не лише технології, а й нові підходи до розробки, такі як вайб-кодинг. Це дозволяє створювати складні платформи силами невеликих команд без глибокого знання програмування, що може змінити ринок праці в ІТ-секторі.



Однак інцидент із безпекою, виявлений Wiz, підкреслює головну проблему агентних мереж - вразливість приватних даних при масовій автоматизації. Meta доведеться розв'язувати питання захисту мільйонів облікових записів, які стають доступними для АІ-ботів. Для ринку цей крок Meta є сигналом, що соціальні медіа майбутнього можуть бути орієнтовані не на людей, а на їхніх цифрових представників. Це створює нові виклики для модерації та безпеки, оскільки розрізнити корисну активність ботів і шкідливі маніпуляції стає дедалі важче. Консолідація таких талантів, як творці Moltbook, під керівництвом Александра Ванга демонструє намір Meta зробити автономних агентів центральною частиною своєї стратегії розвитку на весь 2026 рік.

