Thinking Machines залучає Nvidia як стратегічного інвестора і розгорне гігават обчислювальних потужностей

Компанія Nvidia оголосила про здійснення значної інвестиції в стартап Thinking Machines Lab, заснований Мірою Мураті (Mira Murati). Хоча точний обсяг фінансування не розголошується, угода є частиною нової багаторічної стратегічної співпраці.



У межах партнерства Thinking Machines Lab зобов’язалася розгорнути щонайменше один гігават потужностей на базі систем Nvidia Vera Rubin - найсучаснішої розробки чипмейкера, постачання якої очікується в другій половині поточного року.



Стартап, створений минулого року, фокусується на створенні систем АІ, які будуть більш зрозумілими, настроюваними та загальнофункціональними. Компанія тримає свої довгострокові розробки в таємниці, проте вже випустила свій перший продукт у жовтні минулого року - інтерфейс програмування Tinker, який дозволяє дослідникам тонко налаштовувати моделі АІ.



Міра Мураті раніше обіймала посаду технічної директорки в OpenAI та тимчасово виконувала обов'язки генеральної директорки під час короткого відсторонення Сема Альтмана (Sam Altman) у 2023 році. Після виходу з OpenAI вона зосередилася на власному проєкті, який у липні залучив 2 млрд дол. від інвесторів. Nvidia, яка є ключовим постачальником графічних процесорів для навчання моделей, продовжує стратегію інвестування в провідних гравців ринку АІ, серед яких уже є OpenAI та Anthropic.



«Thinking Machines зібрала команду світового рівня для просування фронтиру АІ. Ми раді співпрацювати з Thinking Machines, щоб реалізувати їхнє захоплююче бачення майбутнього штучного інтелекту», — заявив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang).



Інвестиція Nvidia в лабораторію Міри Мураті підтверджує статус Thinking Machines Lab як одного з найперспективніших гравців у новому циклі розвитку АІ. Для Nvidia це не просто фінансова операція, а гарантований збут своєї найновішої архітектури ще до початку її масових постачань. Це закріплює вертикальну інтеграцію Nvidia в екосистемі АІ, де вона виступає одночасно інвестором, постачальником заліза та партнером з розробки.



Орієнтація на настроювані та зрозумілі системи може свідчити про підготовку Thinking Machines до роботи в регульованих галузях, де прозорість алгоритмів є критичною вимогою. Таким чином, союз експертизи Мураті та інфраструктури Nvidia створює потужний тандем, здатний змінити баланс сил у боротьбі за створення загального штучного інтелекту наступного покоління.

