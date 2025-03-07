Міноборони та IT-сектор намагаються пришвидшити впровадження інновацій у сфері оборони

7 марта 2025 г., 10:25

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Міністерство оборони України та IT-сектор узгодили напрямки співпраці для пришвидшення впровадження передових технологій у сектор оборони. Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони Валерія Чуркіна з учасниками Diia.City Union та представниками бізнесу.

Ключова мета зустрічі – напрацювання спільних рішень для посилення обороноздатності України за допомогою передових технологій та визначення запитів держави у сфері miltech.

«Українська IT-спільнота відіграє важливу роль у підтримці Збройних сил. Ми вдячні за всі ініціативи, які вже працюють на фронті. Водночас перед нами стоїть велике завдання – забезпечити швидке впровадження інноваційних рішень у бойові підрозділи. Ворог накопичує сили, а отже ми маємо діяти проактивно та ставати ще сильнішими», – заявив Валерій Чуркін.

Також під час зустрічі обговорювалися механізми швидкої інтеграції технологічних розробок у військові підрозділи. Окрему увагу приділили впорядкуванню механізмів співпраці між державою та технологічним бізнесом, а також аналізу наявних можливостей.

«Наша задача – зробити так, щоб інновації та передові ідеї швидко доходили до солдатів на полі бою. Ми маємо бути самодостатніми у веденні бойових дій проти потужного ворога, а технологічний розвиток – ключ до цього. Від ефективної комунікації та співпраці залежить, наскільки оперативно ми зможемо розв'язувати критичні проблеми безпосередньо на фронті», – наголосив заступник міністра оборони.

Зустріч стала ще одним кроком у посиленні співпраці між Міноборони та IT-бізнесом. Обговорені ініціативи та їхні проблеми допоможуть визначити шляхи впровадження нових технологічних рішень у сфері оборони, що сприятиме зміцненню військових спроможностей та адаптації до сучасних викликів війни.

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